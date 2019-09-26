2019AI峰会聚焦人工智能商用技术

人民网旧金山9月25日电（陈光 宫欣）AI技术如何从概念到现实？从产业体系到人的生活，如何利用AI的力量？当地时间9月25日在旧金山艺术宫举行的2019年AI峰会聚焦人工智能开发运用，在“机器学习和分析”“ 建设人才数据团队”“负责任和道德的人工智能”“建立更牢固的客户关系”多个方面展示了AI技术在全球范围内促进业务转型的重要地位。作为全球首创且最具规模的AI商业运用领域盛会，如何推进AI商用，如何用AI提升企业竞争力成为大会最关心的话题。

定位于行业领导者推动的AI业务大会，AI峰会少不了大咖云集，谷歌、微软、IBM、甲骨文、FACEBOOK、三星位列其中。中国企业联想集团以突出中国红主题展台十分抢眼，联想集团带来的系列AI应用方案吸引了不少业内人士的目光。

AI商用势不可挡

在联想集团展台，AI“镜头”现场展示如何判断几个产品从完美到损坏的快速过程，而损坏程度能够瞬间获得精确数据。展台前的一棵松树吸引了参展者，这是联想利用AI技术监测森林变化的产品。而最抢眼的，是联想智慧医疗技术应用，将前沿的深度学习算法和大量医学专家的诊疗经验融合在一起，实现肝脏肿瘤的精准定位、诊断报告及手术方案的选择等多方面的信息，为肝脏肿瘤的临床诊疗提供全方位的解决方案。

大会聚焦人工智能在商业运用的主要成果和发展趋势。

谷歌公司在现场分享了将AI和机器学习嵌入业务的谷歌式方法；Uber公司展示了其关于机器学习的前沿方向概率机器学习；亚马逊云服务（AWS）展现了在AWS上AI如何与日常生活紧密结合；Facebook分享了该公司目前最新的AI和机器学习研究；虚拟现实公司Oculus VR分享了关于人工智能在电动汽车未来方面的运用。

“我们也分享了令人兴奋的研究！”IBM数据和AI开发副总裁、IBM硅谷实验室负责人现场发推特说，他也在AI峰会演讲中分享了在增强现实中的量子计算和数据探索。

来自中国的联想公司同样受邀，在大会分享了关于可解释性AI的主题演讲。联想集团副总裁、联想研究院人工智能实验室负责人徐飞玉博士表示，联想研究院人工智能实验室在可解释性AI的研究领域属于世界领先。

可解释性AI是人工智能的一个分支，用于解释人工智能所做出的每一个决策背后的逻辑。近几年，随着深度学习很大程度上推动了人工智能的快速发展，由于可解释性差，它就像一个黑盒子，阻碍了人工智能的落地和商业化，可解释性AI成为一个非常重要的研究方向。

多云数据存储和管理的开发者SwiftStack在大会上展示其人工智能/机器和深度学习（AI / ML / DL）工作流程。该多云AI / ML数据管理解决方案已经成功部署在诸如自动驾驶汽车等实际使用案例中，因此可以使与会人员深入了解如何实现、部署、解决那些试图在这个颠覆性市场面前脱颖而出的人所面临的最紧迫的问题。

“AI峰会是展示我们独特的解决方案如何克服传统存储架构的局限性的理想场所！” AI / ML解决方案营销和业务负责人Shailesh Manjrekar告诉记者。

弥合人工智能发展的国家差异

德国人工智能研究中心（DFKI）科学主任、欧洲科学院院士、联想研究院人工智能首席顾问汉斯·乌思克尔特（Hans Uszkoreit）博士曾将东西方各国在人工智能发展上的侧重点做过对比。

汉斯教授表示，中国的人工智能技术发展迅猛，主要专注于视觉、语音、机器人和大数据等方面，且中国在数据量方面占据了优势，且市场巨大。中国的人工智能研究，在规模上增长非常迅速，但是在广度和深度上还有待进一步提升。在基础研究、产业人工智能技术等方面，中国还需继续努力。

来自欧洲的汉斯教授多年来从事并引领着人工智能领域的学术及研究工作，对于欧洲的人工智能领域，他介绍说，欧洲的基础研究无论在深度和广度层面都很突出，但问题是，商业化投入和投资环境相对不足，所以欧洲的人工智能产品化和市场化相比中国和美国存在差距。

而美国的人工智能实力，无论在基础科研能力，人才引进或是商业化领域都非常成功。究其原因，是因为美国政府的长期持续投入、优良的教育系统、高效的移民体系，和极佳的商业化氛围造就了其人工智能的全球领头羊地位。

国际化的创新生态圈是AI土壤

科技界和产业界普遍认为，新一代AI技术，会带来颠覆性和变革性的影响。越来越多的国家也都将人工智能纳入了主要战略发展规划中。

业内人士分析，中国在人工智能方面的探索有独特的优势。不论是企业的融资规模，受众对于新技术的包容度，还是国家政策支持，都在推动人工智能进一步进行数据共享、迅速落地和跨界合作。

在此背景下，联想也在人工智能智能方面积极布局。联想研究院人工智能实验室规划与运营总监陈钢对记者介绍到，联想在语音技术和自然语言处理方向的AI专利数居中国前三位。过去一年多时间，联想全方位实施人工智能战略，在智能语音、智能客服、智慧医疗等方面也出现了一系列研究成果。目前，联想也将区块链技术与人工智能技术结合探索。

徐飞玉认为，在推动人工智能发展上，建立一个国际化的创新合作生态圈十分重要。联想一方面与全世界的高校紧密合作，了解最新技术发展趋势，推动产学研融合，进一步推进人工智能核心技术和解决方案的发展。另一方面，联想的商业合作伙伴紧密合作，相互倾听、学习，致力于让技术真正运用到行业中，实现落地。“联想的用户、研发人员和工程师遍布全世界，单从我们公司内部就已经开始了国际合作”。

徐飞玉同时表示，虽然中国在人工智能技术发展上拥有天时、地利、人和的多方面优势，并且近年来在AI领域发展迅速，也在各类AI国际会议上发表了很多论文，数量上已经处于世界领先，但一些核心和有影响力优秀论文还来自美国和欧洲的科学家。中国也要建立国际化的环境，多吸引国际人才。

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