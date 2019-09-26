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中国驻捷克使馆隆重庆祝新中国成立70周年暨中捷建交70周年

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中国驻捷克大使张建敏在招待会上致辞
中国驻捷克大使张建敏在招待会上致辞
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来源：人民网-国际频道  2019年09月26日14:00

人民网布拉格9月25日电（记者于洋）中国驻捷克使馆25日在布拉格佐芬宫举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年暨中捷建交70周年。捷克总统泽曼、议会参议院主席库贝拉夫妇、众议院第一副主席菲利普及中捷各界代表700多人出席了招待会。

中国驻捷克大使张建敏在讲话中回顾新中国成立70年来的光辉发展历程和取得的辉煌成就。张大使指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民正沿着中国特色社会主义道路，朝着实现伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

张建敏大使指出，70年来中捷关系取得长足发展。近年来，两国元首和总理等领导人多次会面。捷克将作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会。中捷贸易额不断增加，科技、人文、体育等领域合作不断扩大。中国是捷克在欧盟外最大贸易伙伴，捷克是中国在中东欧地区第二大贸易伙伴。62万中国游客去年到访捷克。16所中国大学开设捷克语专业。共建“一带一路”和“17+1合作”为双方加强战略伙伴关系、深化务实合作提供了重要平台。我们对中捷关系的美好前景充满信心。

捷克总统泽曼在致辞中表示，非常高兴受邀出席庆祝中华人民共和国成立70周年暨中捷建交70周年招待会。我积极支持发展对华关系，担任总统以来已5次访华，希望未来两国加强友谊，推动经贸、文化、体育等各领域合作持续向前发展。

捷克议会参议院主席库贝拉在致辞中祝贺新中国成立70周年，指出中国取得了前所未有的发展成就，并在许多领域走在世界前列，经济实力和国际地位显著提高，在国际事务中承担着更加重要的责任。希望中捷两国在相互尊重、增进了解的基础上不断深化合作。

招待会现场张灯结彩，高朋满堂，气氛隆重热烈。来宾们观看了讲述中国人奋斗历程和美好生活的捷英双语纪录片《追梦人：中国2019》、宣传片《美丽中国》和《丝游记》，驻足浏览“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”，欣赏中捷两国艺术家带来的精彩演出并品尝中国传统美食。来宾们纷纷称赞新中国成立70年来成就卓著，肯定中国为促进世界繁荣发展、维护世界和平所作的贡献，祝愿中国更加繁荣昌盛，期待中捷关系不断向前发展，造福两国人民。

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(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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