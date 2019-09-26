王毅主持文明古国论坛外长会

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 李凉 杨俊）当地时间9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部主持文明古国论坛外长会。玻利维亚外长帕里、亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬、希腊外长登迪亚斯、伊朗外长扎里夫、伊拉克外长哈基姆、意大利外长迪马约、秘鲁外长波波利西奥、埃及外长舒克里等出席。

王毅表示，文化是最持久的力量，文明交流对话能使人们沉静下来，从历史长河中汲取教训，从交流互鉴中启迪未来，超越各种纷争和矛盾，寻找解决当今各种挑战的钥匙，夯实共建人类命运共同体的人文基础。作为拥有千年历史的文明古国，我们应增强文明自信，加强交流合作，为解决自身和现代世界难题贡献智慧。

与会外长们就加强文化文明交流深入交换意见，达成4点共识：一是不同国家、不同民族、不同文明之间要坚持相互尊重、平等相待，坚持开放包容、互学互鉴，反对一切形式的排外主义和文明歧视。二是加强不同文明间的对话与交流，从古老文明中寻找解决现代问题的方案。三是坚定支持多边主义，维护来之不易的文明成果，坚定支持以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。四是推动论坛开展务实合作，进一步加强论坛同联合国教科文组织等国际机构和多边机制的联系，扩大论坛影响力和能见度。

会议通过了“文明古国论坛外长会联合新闻公报”。各方高度赞赏中方主持此次外长会，期待今年10月赴北京参加第三届文明古国论坛部长级会议。(完）

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