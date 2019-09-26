“国庆70周年大型诗书画展览”在米兰中国文化中心拉开帷幕

人民网米兰9月25日电（记者 叶琦）由意大利中华诗书画艺术联合会主办、米兰中国文化中心承办、米兰华助中心协办的“国庆70周年大型诗书画展览”，于9月23日在米兰中国文化中心拉开帷幕。中国驻米兰总领馆汪惠娟副总领事、米兰市文化局代表Bianca Arravecchia女士、意中友协秘书长、著名翻译家Maria Rosa女士、米兰华侨华人工商会会长周立新先生及米兰部分侨领、中意两国艺术爱好者等出席了展览开幕式，意大利中华诗书画艺术联合会执行会长（南部）罗培希主持开幕式。

意大利中华诗书画艺术联合会周建煌会长在致辞中指出，举办此次展览是向中华人民共和国成立70周年庆祝活动的献礼。随着越来越多的华侨华人对中华传统文化瑰宝——诗书画了解的深入，参加中华诗书画艺术活动的华人也越来越踊跃，联合会由开创时期的30多人增加到目前的200多人。传承、弘扬中华优秀文化是我们义不容辞的责任，而举办诗书画展览正是实现这一光荣使命的重要方式。我们也希望把中华诗书画精品留在宣传中华文化的窗口——米兰中国文化中心。

中国驻米兰总领馆汪惠娟副总领事、米兰华侨华人工商会会长周立新、米兰市文化局代表Bianca女士等先后致辞，对意大利中华诗书画艺术联合会为弘扬中华文化做出的贡献给予了高度评价，并预祝展览圆满成功。

汪慧娟副总领事、联合会名誉会长潘仲骞、会长周建煌、米兰中国文化中心李群来主任等为开幕式剪彩。潘仲骞等八位艺术联合会书法家挥毫泼墨，共同书写“祝愿祖国繁荣昌盛”书法横幅，向新中国70周年华诞送上浓浓的祝福！除了现场展出的来自旅居意大利华侨华人们的近百幅诗书画作品外，“汝阳刘文房四宝”也引起了意大利友人对中国书法的极大兴趣，纷纷跃跃欲试，挥毫泼墨。

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