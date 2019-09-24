“成都天府文化周”在卢森堡举办

人民网卢森堡9月23日电（记者 任彦）曼舞妙音贺大庆，非遗绝技通民心。民乐、舞蹈、魔术、杂技等多种中国多种传统艺术与民俗互动体验精彩纷呈，为卢森堡本地居民和当地国际社区民众献上了一台来自熊猫故乡的文化盛宴。

为庆祝中华人民共和国成立70周年，“成都天府文化周”活动23日晚在卢森堡埃斯佩朗日市文化中心拉开帷幕。活动由卢森堡中国文化中心、卢森堡埃斯珀朗日市政府和成都市文化广电旅游局联合举办。中国驻卢森堡大使黄长庆、卢森堡众议院议员、埃斯珀朗日市市长马克·里埃斯及卢森堡文化部官员和当地民众等300余人参加了活动。

糖画、捏面人、皮影戏、竹编技艺等来自成都的非物质文化遗产项目吸引了众多当地民众的目光，他们驻足欣赏之余，还大胆尝试制作属于自己的作品，深度体验这些非遗绝技的文化魅力。

成都文化艺术学校的师生们表演了具有天府之国浓郁特色的文艺节目。民族管弦乐带来最炫中国风，结合了川剧元素的舞蹈《英姿》、羌族舞蹈尔玛兰巴等民族舞蹈，表现了巴蜀人民英勇顽强的奋斗精神，茶艺《盛世茶香》则反映了成都这座休闲之都的人们热爱生活、享受生活的积极态度，来自当地的节目主持人和成都的魔术师同台献艺，一曲《我爱你，中国》表达了对新中国70周年华诞的美好祝福，川剧《变脸》令观众大呼惊奇、连连叫好。整台演出高潮不断，台上台下互动热烈。

卢森堡中国文化中心主任张晶在致辞中表示，“一带一路”建设将成都和卢森堡紧紧联系在一起，2019年4月开行的卢森堡至成都铁路货运班列架起了“一带一路”道路连通和贸易畅通的桥梁，此次活动则为“一带一路”民心相通工程添砖加瓦。

据悉，“成都天府文化周”还将在卢森堡展演两场。

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