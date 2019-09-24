人民网与俄卫星通讯社举办庆祝中俄建交70周年图片展

人民网莫斯科9月24日电（记者 屈海齐）为庆祝中俄建交70周年，全面展示两国友好交往历史，由人民网与“今日俄罗斯”国际通讯社旗下卫星通讯社联合举办的《中俄友谊-70年》图片展24日在莫斯科开展。

当天，中国驻俄罗斯大使张汉晖和“今日俄罗斯”国际通讯社第一副总编谢尔盖·科切特科夫共同出席了图片展开幕式。

张汉晖表示，中俄两国关系已提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”。此次图片展展示了中俄两国及两国人民的深厚友谊，而这正是两国关系及互利合作持续发展的坚实基础。放眼未来，中俄两国和人民都面临着共同的任务，就是要提高人民的生活水平，实现经济持续良好发展，提振国家整体实力。中俄两国将永远并肩携手前行。

科切特科夫表示，当年，今日俄罗斯国际通讯社是苏联第一个对中俄建交的消息进行报道的媒体。俄罗斯与中国是好朋友、好伙伴。此次图片展收录了两国关系发展史中最珍贵的图片。今天，漫步于此的民众可以欣赏到这些照片。同时，图片展的所有图片还将在莫斯科最大的电子显示屏上滚动播放，让更多的莫斯科民众和行驶在“花园环路”的车辆都能看到。

此次展览共展出数十幅内容覆盖中俄两国高层交往、经贸合作、民间往来、文化交流等主题的图片。展览中最早一张拍摄于1950年，最新一张拍摄于2019年5月。

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