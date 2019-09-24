北京世园会迎来多米尼克国家日活动

人民网9月24日北京电 （记者任皓宇）9月23日，北京世界园艺博览会迎来多米尼克国家日活动。

当天的国家日活动由多米尼克参展协调员玛格丽特主持。她在致欢迎辞时指出，本届世园会为各国政府促进和共享生态领域进步成果、构建新型合作关系、强化绿色发展关系提供了非常有益的平台。

多米尼克驻华大使马丁·查尔斯表示，虽然多米尼克和中国相隔千里，但距离无法阻挠两国真正的友谊。他真情回顾了多米尼克在遭受飓风玛丽亚破坏后的艰苦重建，强调自然之美的独特魅力与重要性。多米尼克拥有美丽的自然风光，但这份自然之美在2017年遭受了飓风的重创和破坏。经过多米尼克人民的不懈努力，“自然之岛”又恢复了独特的魅力，不断吸引着广大的自然爱好者们。

北京世园会政府副总代表、中国国际商会秘书长于健龙介绍说，北京世园会以“绿色生活，美丽家园”为主题，全面展示了新时代中国生态文明建设的非凡成就和世界各国对于绿色生活的共同向往。他提到多米尼克崇尚自然、尊重自然的生活方式体现了“让园艺融入自然，让自然感动心灵”的理念，借助世园会的平台，中外游客可以共同领略多米尼克迷人的海岛风光，感受多米尼克人民的热情奔放、勤劳善良。

热情洋溢的歌舞表演让观众在妫汭剧场感受到了充满活力的多米尼克风情，多米尼克留学生深情演唱中文歌曲《心有独钟》，博得台下一片欢呼喝彩。

(责编：刘叶婷、杨牧)