加国“阳光之城”奥瑞利亚

加拿大地广人稀，空气清新，到处呈现出大自然的独特魅力。作为全球国土面积第二大国的加拿大，面积逾998万平方公里，人口仅3700万，每平方公里不足4人，其人口密度排世界倒数第八。其国土有8.93%的面积被水覆盖着，全国拥有大小湖泊31.8万个，约占全球湖泊60%，是世界上湖泊最多的国家，仅安大略省就有25万个大小湖泊，它是全国“美湖之冠”的省份。在安省驾车行驶，会看到一个湖接一个湖，湛蓝的湖水令人惊艳。日前，我们前往湖畔小镇奥瑞利亚（Orillia），尽赏了库契钦湖（Lake Couchiching）与锡姆科湖（Lake Simcoe）的秀美景色。

“阳光之城”奥瑞利亚

我们乘“女王岛”号游轮游览乔治亚湾的3万群岛水域之后，9月2日从帕里桑德套房酒店出发，南行不到1小时就到了濒临两湖的奥瑞利亚。这座小镇距多伦多约135公里，是加拿大第39大城市。它成立与1867年，17世纪初法国探险家萨缪尔.德.尚普兰(Samuel de Champlain)来到这里，为小镇打开了面向世界的大门。小镇枕于库契钦湖和锡姆科湖两湖之间，风光旖旎，阳光明媚，素享“阳光之城”的美誉。小镇不仅有令人陶醉的湖光水色等自然风光，还有源远流长的人文历史。加拿大享有国际声誉的幽默作家斯蒂芬.里柯克的名著《小镇艳阳录》和出生于奥瑞利亚的加国词曲作家、音乐家戈登.莱特福的乡村民谣都让这个小镇走出国门、闻名世界，为小镇奠定了炫目的文化底色。小镇屹立着百余年历史的古典建筑——奥瑞利亚歌剧院、斯蒂芬.里柯克（stephen Leacock）和萨姆.斯缔尔（Sam Steele）博物馆、堡垒风格的红色市政厅、圣.安德鲁（St.Andrew）教堂，还有建于1946年的湖首大学奥瑞利亚分校和颇具规模的公共图书馆，彰显着小镇浓郁的人文底蕴和异域情调。

奥瑞利亚镇区方圆30平方公里，人口逾3万，囊括其所辖周边4县共有1567.3平方公里，人口达7.3万。这里设有5个颇具规模的工业区，有大批现代化科技企业在此安家落户。小镇地理位置优越，是安省的交通枢纽，400号与11号高速公路连接着多伦多与乔治亚湾，周边不远处有圣约翰湖机场与多伦多皮尔逊国际机场，其方便快捷的水陆空运输系统为其经济及旅游业发展提供了得天独厚的有利条件。

两湖潆绕，风光旖旎

抵达奥瑞利亚，我们先去小镇东北侧的库契钦湖沙滩公园游览。公园位于库契钦湖南端，它是多伦多人及周边城镇民众喜欢的夏季避暑圣地之一。库契钦湖沙滩公园花团锦簇，碧草如茵，步道旁矗立着许多玻璃彩画和一个独有特色的印第安人捕鱼堰雕塑，资讯丰富的小镇游客中心向游人提供免费服务，一艘巨型“湖岛公主号”游轮停泊在码头等待游客。沿步道北行，先后看到白色的“狮子会志愿者”标志、五彩缤纷的儿童游乐场、法国探险家萨缪尔.德.尚普兰纪念碑、顶端有“库契钦沙滩”字样的湖畔凉亭、独木舟租借处、公园公共钢琴和颇具规模的弧形露天剧场，沙滩面积不大，防护设施齐全，沙细水浅，适合居家老少游玩。走到公园北端，看到一棵死而复生的枯树，折断的老干枯藤已完全平躺在地面上，但枝头的一簇簇绿叶向天而生，英俊、潇洒、充满生机，自成一景。观赏这枯树雄姿，予人顽强生存的启迪。库契钦湖畔公园南侧，设有行走步道、自行车健身道，还有一个色彩艳丽的滑板训练场，规模不大的退伍军人纪念公园也在南端。湖水清澈，游艇排排，苍藤古树纵横交错，三五成群的游人在湖畔观景。向北眺望，拥有220多个泊位、提供优质服务的游艇码头，微风吹起的湖面涟漪，岸边随风摇曳的奇花异草……构成一幅风光旖旎的图画。

当日午后，我们又到奥瑞利亚南侧的锡姆科湖畔公园一游。锡姆科湖在加拿大31万多湖泊中居第十二位，水域面积达744平方公里，湖面长约30公里，宽约25公里。湖中分布着许多大小岛屿，草木繁茂，百鸟翱翔。每年夏季，这里是加拿大人理想的避暑天堂。踏入锡姆科湖畔公园一眼就看到“甜梦”冰激凌小屋，粉色小屋“镶嵌”在绿色草坪上，颇有童话意境。放眼湖面，游艇游船往来穿梭，彩色充气皮筏儿童戏水区十分热闹，湖畔公园绿树参天、草坪开阔，小童追逐湖鸥、松鼠树间蹿跳，园中屹立着“因公殉职人士纪念碑”和加拿大民谣歌手戈登.莱特福雕像，市民捐赠的休闲长椅整齐地排列在湖边路旁，等待游人享用，伸入湖面的古松宛若油画。在公园赏景漫步，呼吸着空气中飘溢的清香，让人神清气爽。只是天不作美，阴云密布，我们当晚还要赶回多伦多，不宜在锡姆科湖畔公园久留。接着，浮光掠影地看看小镇市政厅和圣.安德鲁教堂，舍弃了参观博物馆的计划，就匆匆挥别了奥瑞利亚。

回程途中，令我忆起镶嵌于图恩湖与布里恩湖两湖之间的瑞士天堂小镇因特拉肯。奥瑞利亚与因特拉肯何等相似，它们都幸得两湖环抱左右，莹莹湖水，浩渺万顷，空翠烟霏，姿色迷人，恬淡清幽，宜游宜居。啊！奥瑞利亚，就是加拿大的因特拉肯！（冯 霄/文 于世文/摄）

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