中国驻拉各斯总领馆举行国庆70周年招待会

人民网拉各斯9月23日电（姜宣、林琼斯） 22日，中国驻拉各斯总领馆在拉各斯东方酒店举行招待会，隆重庆祝新中国成立70周年，尼日利亚政府官员、部分国家驻尼使节、中资机构、华侨华人代表及领区各界友好人士等千余人出席。

中国驻拉各斯总领馆总领事储茂明在致辞中回顾了新中国成立以来在各领域取得的伟大成就以及为世界和平发展所作出的重大贡献。储茂明表示，70年来特别是改革开放40年来，中国发展来到新的历史方位。中国将始终不渝地走和平发展道路，高举构建人类命运共同体旗帜，以共建“一带一路”为重点，与各国共享发展成果，为促进世界经济增长和稳定发挥重要作用。

储茂明表示，长期以来，广大旅尼侨胞始终胸怀祖国，积极参与和支持中国改革开放和建设，积极融入和回馈当地社会，为尼日利亚繁荣发展作出了重要贡献。中国将继续与包括尼日利亚在内的非洲国家携手合作，为构建新型国际关系、构建中非命运共同体不懈努力，为开创人类更加美好的明天贡献力量。

招待会上，中尼表演嘉宾载歌载舞，为新中国成立70周年送上祝福。在观看了《美丽中国》短片及《中华人民共和国成立70周年主题图片展》后，来宾们盛赞新中国成立70年来发展成就斐然，肯定中国为促进世界繁荣发展、维护世界和平稳定作出的突出贡献，表示对中国未来充满信心，期待中尼关系继续向前发展、持续造福两国人民。

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