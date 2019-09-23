德班理工大学孔子学院举办中国文化主题体验展

人民网德班9月23日电 21日，中国文化主题体验展在德班举办。本次体验展由中国驻南非大使馆、德班市政府、泉州市文化广电和旅游局主办，德班理工大学孔子学院、中外文化交流中心、泉州市艺术馆共同承办。

展览包括泉州非遗文化艺术、书法篆刻、中国服饰三大主题。在来自泉州的七位非物质文化遗产传统手工艺匠人，在中国文化和旅游部中外文化交流中心副主任刘红革的带领下，给德班市民们带来了一场中国泉州非遗艺术文化盛宴。现场通过表演、展示、讲解和互动体验的方式将最具福建泉州文化特色的德化白瓷、提线木偶、刻纸、花灯、金苍绣等民间手工艺呈现给了来往的德班市民们。

夏荣峰的提线木偶戏《猴趣》中的猴子弹吉它、跳迪斯科、骑单车等特技表演，惟妙惟肖，技艺精湛，堪称绝伦，深受德班市民喜爱。另一出庄丽娥的木偶戏《花好月圆》中美丽温婉的嫦娥在她巧妙的操纵下灵活地如同真人一般，端茶倒水，甚至还提起毛笔一笔一画写下“福”字，引得大家拍手叫绝。

刻纸、花灯传承人傅草艺手中的一把小刻刀，在一张张红纸上用泉州独特的阴刻技法演绎出一幅幅泉州传统的窗花艺术图案，出神入化。在场的观众们聚精会神，跃跃欲试。泉州花灯的制作技艺也吸引了不少市民，纷纷驻足尝试。

现场的拉胚机上，只见一块块陶土在陶瓷艺术家陈明良手中旋转，没多久就变身为一个精美的器皿。陈明良一会儿手把手教着前来学艺的市民怎么拉胚，一会儿又随手拿起陶土给南非朋友们捏塑像，其相似度令人叹为观止。另一位德化白瓷彩绘艺人郭志刚在做好的陶瓷杯上绘上了精巧鲜艳的富有中国传统文化特色的图案，颇具耐心地指导现场体验的大小朋友们。

同样在演绎着图案与色彩的金苍绣体验展台，金苍绣传承人黄明霞的一针一线穿梭于罗绸上下，美妙的纹样就这样跃然于上，吸引了众多女士的极大兴趣，一个个排队向黄明霞取经，在扇面上学起了金苍绣技艺。

来自福州的书法篆刻大师侯贞诚现场挥毫泼墨为观众们带来了精彩的书法表演，给南非友人留下了“福”字祝愿，还迎来了几位慕名前来求墨宝的德班华侨。现场展示出的福州寿山石篆刻更是引发了市民对中国古文字及篆刻的极大兴趣。

展览从早上10点一直持续到下午3点，吸引了600余名当地市民驻足参观体验。德班捷威剧院购物中心市场部经理米歇尔·雪莉 (Michelle Shelley)表示，“这是购物中心自运营以来首次迎来这样的非遗文化体验展，很高兴德班孔院和艺术家们为我们带来了这么特别的活动，南非市民们在体验中一定会受到中南文化艺术交流的启发。”本次文化体验展活动恰逢南非遗产月，在南非市民庆祝遗产月之时，为德班市民与中国非遗文化亲密接触搭建了一个完美的平台，让更多南非人通过中国匠人的独运匠心，感受非遗文化之美。(图/文 德班孔院)

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