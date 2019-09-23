泰国旅游局在华富里府举办“骑行泰国”活动

人民网曼谷9月22日电（记者 孙广勇）泰国国家旅游局举办的“骑行泰国 感受二线城市”活动第七站9月22日在中部华富里府举办，这是该系列活动的第七个府，该活动计划每月举办一次，让来自世界各地的自行车爱好者，在泰国55个二线城市骑行自行车，参观各地风景、感受泰国文化。

华富里位于泰国中部，距曼谷153公里。在公元10世纪至13世纪期间曾是高棉人的一个重要城镇。大城王朝时期，泰国国王那莱大帝确立华富里为第二首都，那个时期的大部分建筑反映了泰国和欧洲风格的综合。

华富里不只是古城，也有“猴城”之称。每年11月的最后一个周末，华富里举行猴子节，当地居民会大摆宴席，准备丰富的水果食物，宴请数百只猴子齐来赴会，场面怪异壮观。

华富里府不仅有优美的自然风光，还有丰富的文化底蕴，各国游客还可以在华富里府品尝美食、感受当地民众的笑容，深入体会泰国文化。华富里旅游业界表示，欢迎更多的中国游客到华富里府等二线城市旅游，这将有助于增加二线城市社区民众收入，减少经济发展差距。

为了发展基层地区的旅游业，泰国政府制定了促进二线城市旅游发展的多项政策和措施。在首批推出的55个二线城市中，包括华富里、素可泰、达叻、夜功、叻丕、沙敦等地，因为这里既有自然风光、又有传统民俗等游客喜欢的因素，以使旅游业惠及更多的地区和民众，带动整体经济发展。

泰国国家旅游局局长育塔萨表示，这些二线城市既有著名历史古迹和风景名胜区，还有热带雨林、俊秀青山等自然景观，是游客亲近自然追求健康的好地方，对于各国游客具有特别的吸引力。育塔萨说：“泰国一直对中国游客十分重视，中国连续七年是泰国第一大旅游客源国。近年来，赴泰中国游客自由行的占比不断上升，目前达68%。在二线城市，旅游配套设施正在不断完善，我们尤其要做好在新的旅游景点对中国游客的服务，保障旅游安全、维护合法权益。欢迎更多中国游客深度体验泰国。”

在9月22日的活动上，来自泰国和其他国家的三百多位自行车骑手骑行四十公里，参观了华富里府的主要旅游景点，近距离感受当地文化。骑行中，既有城市、也有乡村，骑手们沿着不同的路线、不同的风景，体验当地文化。骑行活动中，还举办了帮助社区发展的相关活动，包括向医院捐赠物资等。

参加此次骑行的还有来自中国的游客，来自江苏的苏先生和几位同伴一起参加了骑行活动，他对记者表示：骑自行车游览泰国，不仅可以参观历史古迹，还可以走向乡村，深度体验各地文化，希望有机会到泰国更多的府参加骑行活动。

骑手中除了年轻人外，还有孩子和老人。年仅9岁的吉滴叻参与骑自行车已经两年，他对记者说：“很喜欢骑自行车，骑自行车旅游既可锻炼身体，又能亲近自然，很高兴。”

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