网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

中国驻洛杉矶总领事馆举行大型招待会庆祝中华人民共和国成立70周年

【查看原图】
张平总领事陪同美国众议员赵美心、高野参观《中华人民共和国成立70周年主题图片展》。
张平总领事陪同美国众议员赵美心、高野参观《中华人民共和国成立70周年主题图片展》。
12345678910
来源：人民网-国际频道  2019年09月23日08:03

人民网洛杉矶9月21日电（记者王如君）中国驻洛杉矶总领事馆21日晚在这里举行大型招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。旅美华侨华人、中资机构工作人员、留学生、美国国会众议员赵美心和高野、当地政府官员以及社会各界代表700多人出席。

庆祝活动精彩纷呈，《中华人民共和国成立70周年主题图片展》以数百幅图片多维度反映了新中国70来的发展历程；主题影片《追梦人--中国2019》以动感的画面展现了当代中国生机勃勃的社会风貌；当地华侨华人团体表演了合唱、武术、女声独唱，男女二重唱、舞蹈等节目，引起掌声不断。

中国驻洛杉矶总领事张平致辞表示，70年来，中国的建设和发展取得了举世瞩目的成就，国家面貌发生了翻天覆地的变化。全面建成小康社会的第一个百年目标即将实现，全面建设社会主义现代化国家的新征程已经开启。

张平说，今年是中美建交40周年。中美应共同致力于推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，保持中美关系发展的正确方向，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上扩大合作。中国与加州经贸关系密切，人文交流广泛而深入。加州是美国吸引中国投资最多、中国留学生最集中、中国游客到访最多的州，双方未来合作潜力无穷。我们应努力维护中美地方交流合作的良好格局，让中美关系更好地造福两国人民。

美国国会众议员赵美心表示，过去70年，中国发展壮大了，美中关系也取得进展，这不只有利于两国经济，而且有利于世界和平。美中两国通过贸易往来、互相投资、留学生等文化交流不断强化双边关系。双方通过合作可以取得更大的利益。

美国国会众议员高野说，首先向新中国70岁生日表示祝贺。今年夏天我有幸访问了中国，亲眼目睹了上海、北京和重庆的社会风貌，尤其是重庆的变化给我留下了深刻印象。重庆人口3600万，差不多和加利福尼亚州一样了。过去10年，重庆建起了6000多座高楼大厦，这是令人瞩目的成就。过去40年，美中两国关系取得了很大进步。相信两国在改善环境、城市可持续发展以及人文交流等领域具有更大的发展潜力。

分享到：
(责编：燕勐、刘洁妍)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜