中国驻洛杉矶总领事馆举行大型招待会庆祝中华人民共和国成立70周年

人民网洛杉矶9月21日电（记者王如君）中国驻洛杉矶总领事馆21日晚在这里举行大型招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。旅美华侨华人、中资机构工作人员、留学生、美国国会众议员赵美心和高野、当地政府官员以及社会各界代表700多人出席。

庆祝活动精彩纷呈，《中华人民共和国成立70周年主题图片展》以数百幅图片多维度反映了新中国70来的发展历程；主题影片《追梦人--中国2019》以动感的画面展现了当代中国生机勃勃的社会风貌；当地华侨华人团体表演了合唱、武术、女声独唱，男女二重唱、舞蹈等节目，引起掌声不断。

中国驻洛杉矶总领事张平致辞表示，70年来，中国的建设和发展取得了举世瞩目的成就，国家面貌发生了翻天覆地的变化。全面建成小康社会的第一个百年目标即将实现，全面建设社会主义现代化国家的新征程已经开启。

张平说，今年是中美建交40周年。中美应共同致力于推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，保持中美关系发展的正确方向，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上扩大合作。中国与加州经贸关系密切，人文交流广泛而深入。加州是美国吸引中国投资最多、中国留学生最集中、中国游客到访最多的州，双方未来合作潜力无穷。我们应努力维护中美地方交流合作的良好格局，让中美关系更好地造福两国人民。

美国国会众议员赵美心表示，过去70年，中国发展壮大了，美中关系也取得进展，这不只有利于两国经济，而且有利于世界和平。美中两国通过贸易往来、互相投资、留学生等文化交流不断强化双边关系。双方通过合作可以取得更大的利益。

美国国会众议员高野说，首先向新中国70岁生日表示祝贺。今年夏天我有幸访问了中国，亲眼目睹了上海、北京和重庆的社会风貌，尤其是重庆的变化给我留下了深刻印象。重庆人口3600万，差不多和加利福尼亚州一样了。过去10年，重庆建起了6000多座高楼大厦，这是令人瞩目的成就。过去40年，美中两国关系取得了很大进步。相信两国在改善环境、城市可持续发展以及人文交流等领域具有更大的发展潜力。

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