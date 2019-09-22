阿里巴巴全球速卖通首次登陆米兰时装周

人民网米兰9月21日电（记者 叶琦）当地时间9月20日，“璀璨之夜”（Starry Night）在意大利米兰的著名艺术中心Salone dei Tessuti拉开帷幕。共有数十名来自不同国家的超模身着三家意大利设计师品牌和来自中国的谜秀品牌的最新设计服装。除了现场的数百名观众亲临现场，身在世界各地的上亿普通消费者通过一家中国电商平台观看了现场直播。

据介绍，这场秀是阿里巴巴旗下跨境零售电商平台全球速卖通和米兰时装周首次合作的亮相，也是米兰时装周首次和一个全球性的跨境电商平台合作。、

“我们非常荣幸参与米兰时装周走秀。速卖通致力于成为一个让消费者体验新的生活方式、创新和最新趋势的平台。我们希望借由这次机会向世界展示我们‘全球好货、品质生活’的理念。”速卖通平台营运中心总监秦清表示。

米兰时装周主席卡罗·卡帕萨（Carlo Capasa）也亲临现场，并对这次合作给予了高度评价。他表示，非常高兴速卖通能成为米兰2019秋季时装周的一部分。这是米兰时装周第一次和一个全球跨境电商平台合作，他希望这次合作能给历史悠久的米兰时装周带来新的创意和灵感，也给意大利及全球的时尚界带来新的商业机会。

“和速卖通的合作刚刚开始，希望未来会有很好的后续。”卡帕萨说，“中国现在正在经历快速的发展，对时尚行业，对意大利来说都是重要的参照。作为阿里巴巴旗下重要的电商平台，速卖通是我们从意大利了解中国设计师、以及在中国和世界展示意大利设计的双向窗口。”

今年以来，速卖通加强了针对时尚行业和品类的运营。与此同时，作为阿里巴巴集团全球化战略的重要组成部分，速卖通在四个试点国家：意大利、西班牙、土耳其和俄罗斯开放本地商家自注册系统，赋能当地的品牌和中小企业卖本地及卖向其他适用的国家和地区。其中意大利、土耳其、西班牙均有发达的时尚产业带，速卖通希望通过这次和米兰时装周的合作向业界传达一个信息，可以有更多的优质时尚品牌和商家入驻速卖通，让全球消费者能更便捷地享受到来自时尚王国的精品。

对速卖通上的中国服饰商家来说，这也是一次向世界展示其设计和理念的好机会。参加走秀的中国品牌谜秀（Mishow）是广州锐悦服装有限公司旗下的一个品牌，创立于2009年，是天猫销售额前50的商家。2018年，谜秀正式入驻速卖通向海外市场进军，一年多的时间，已经获得速卖通颁布的“杰出贡献奖”。

除了谜秀，速卖通还带领十数家中国服饰配饰品牌和商家来到米兰做了一个静态展。

速卖通带给米兰时装周的不仅是一场时装秀，更是一场结合电商和社交的“新经济”盛宴。一个月前，速卖通在社交媒体上向全球的网红发起了一场名为“带我去米兰”（Take Me to Milan）的挑战赛，获奖者将得到米兰速卖通现场走秀的门票。数千名来自世界不同国家和地区的网红参与了这场挑战赛，最终60多位获奖者有幸来到现场。

同时，速卖通还将国内流行的“边看边买”直播带到了米兰时装周，给这个已经拥有半个世纪历史的时装周带来了新的灵感和创意。

(责编：刘洁妍、杨牧)