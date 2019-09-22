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“我眼中的中国”中学生主题演讲比赛在蒙古国举行

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邢海明大使为一等奖获得者贺希格中学蒙古国学生如意颁奖。
邢海明大使为一等奖获得者贺希格中学蒙古国学生如意颁奖。
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来源：人民网-国际频道  2019年09月22日10:05

人民网乌兰巴托9月21日电（记者 霍文）作为中国驻蒙古国大使馆庆祝新中国成立70周年系列活动之一，由乌兰巴托中国文化中心和蒙古国立大学孔子学院承办，庆祝新中国成立70周年暨中蒙建交70周年蒙古国中学生中文演讲比赛决赛21日在乌兰巴举行。30名蒙古国中学生通过“我眼中的中国”主题演讲祝福新中国70华诞。

演讲中，蒙古国小选手们从自己学习汉语和去中国旅游学习的经历出发，精心准备讲稿，抒发了对中国发展成就的赞叹，对中蒙友谊的支持和对中蒙关系美好未来的向往。《腾飞的东方巨龙》《中华情》等演讲表达了蒙古青少年对新中国成立70周年的祝福。

《印象中国》《我眼中的科技中国》《连接古今的“四大发明”》等演讲讲述了蒙古青少年对中国社会经济发展成就的深刻印象，多次讲到高铁、支付宝、共享单车等科技创新成就给他们带来的震撼与惊喜。

《中蒙红、中蒙人、中蒙城》《我们走在大路上》讲述了建交70年来中蒙两国人民的友谊和中国“一带一路”同蒙古国“发展之路”战略对接给蒙古人民生活带来的变化。《结缘中国》《我和中国有个约定》等演讲讲述了蒙古青少年赴中国旅游，对中文感兴趣，进而学习中文的过程。

比赛结束后，中国驻蒙古国大使邢海明等嘉宾为获奖选手颁奖，来自贺希格中学的蒙古国学生如意荣获一等奖，她将代表蒙古国赴北京参加“汉语桥”国际学生大赛。

邢海明大使在赛后勉励蒙古国中学生时说：“人文交流是中蒙关系的重要组成部分，语言是发展两国文化的桥梁。今天听到蒙古国青少年激情澎湃的演讲、流利准确的汉语，看到你们的青春活力，我深受感动。我相信中蒙友谊的未来在你们身上，希望你们继续努力学习汉语，历练自己，长大后为中蒙友谊尽一份力。”

中国驻蒙古国大使馆公使衔参赞杨庆东、文化参赞李薇、蒙古国立大学中方院长朱军利、蒙方院长其米德策耶、蒙古国中华总商会会长杨晓琪、旅蒙华侨协会会长白双占、中蒙文化教育暨社会发展基金会常务理事长杨继勇及有关学校师生、家长、中资企业、华人华侨代表等数百人观摩了比赛。 

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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