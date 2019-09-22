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“中国红”闪耀国际帆船大奖赛

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国际帆船大奖赛马赛站，中国队赛船。
国际帆船大奖赛马赛站，中国队赛船。
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来源：人民网-国际频道  2019年09月22日09:35

人民网马赛9月21日电（记者刘玲玲）国际帆船大奖赛第一赛季收官战马赛站21日迎来第二天比赛，中国队在当天比赛中表现抢眼，不仅取得了赛季以来第一场小组赛胜利，同时刷新了队伍总积分榜排名，总积分跃居并列第三名。澳大利亚队继续领跑积分榜，日本队则紧随其后。中国队在当天比赛中冷静沉着、坚持不懈，收获赛季以来最佳成绩——三轮群发赛分别获得第三、第一和第四，成为马赛港一抹耀眼的“中国红”。

阴雨天气和多变的风给6支船队制造了不少困难。但各支队伍沉着应对，发挥出了各自最佳状态，为现场观众呈现了一场高水准的精彩比赛。赛后中国队绞盘手陈锦浩在接受记者采访时表示，今天全队配合默契、全力以赴，取得了好的结果。“我们在赛前做了很多的分析准备，在比赛中得到了施展。”他说，“这个成绩对我们是个极大的肯定，希望再接再厉，发挥出更好的水平。”

马赛当天的阴雨天气并没有影响观众的热情。记者看到，冒雨前来现场观看比赛的观众站满了长堤，他们挥舞着国旗为自己支持的队伍呐喊助威，气氛热烈。一名来自新西兰的观众是中国队的支持者，在看到中国队取得第二轮比赛第一名时，他兴奋地与记者击掌并对记者说：“中国队的表现太棒了，这场胜利来之不易。队员们配合很好，自信果断，我相信他们会带给我们更多惊喜。”

“今天我们的一名队员是抱病比赛，所以很不容易。”舵手菲尔·罗伯森在赛后接受记者采访时表示，“我们把更多精力放在对船的控制上，按照节奏一步一步来，取得了比较理想的成绩。”他同时称赞和队员的默契配合以及全力以赴的竞技精神，“在之前的比赛中，我们已经磨合成一支可以快速相互理解和配合的队伍，并积累了比较丰富的经验，期待在明天的比赛中赛出更好水平。”

22日，国际帆船大奖赛第一赛季将迎来最后一个比赛日，届时将决出总冠军。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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