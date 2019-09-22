“2019中国节”大型交流活动于东京代代木公园开幕

人民网东京9月21日电 （李沐航 滕雪 郑瑾）由中国驻日本大使馆和“2019中国节”实行委员会主办的大型交流活动“2019中国节”21日上午于东京都涩谷区代代木公园开幕。在21、22日为期两天的活动中，将为日本民众及在日华侨华人带来丰富精彩的文艺表演、文化体验、人气美食以及旅游资讯等，进一步加强两国民间交流，增进两国人民感情。

中国驻日本大使兼“2019中国节”执行委员会执行委员长孔铉佑、日本前首相兼“2019中国节”活动实行委员会最高顾问福田康夫、中国公共外交协会会长吴海龙、日本公明党党首山口那津男、外务省政务官中山展宏、在日中国企业协会会长王家驯以及中日各界代表出席开幕式。

中国驻日本大使孔铉佑在致辞中指出，国之交在于民相亲，民间友好始终是推动中日两国关系前行的重要动力。“中国节”活动的举办，可以为在日华侨华人及日本民众提供一个相互交流的平台。孔铉佑大使表示，今年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入了“令和”时代，中日两国以及中日关系都迎来了新的发展机遇。在不久前举办的“二十国集团大阪峰会”期间，中日两国领导人就共同构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。孔铉佑大使强调，今年要以“中日青少年交流促进年”为契机，进一步加强两国年轻一代的友好交流，同时促进两国民众相知相亲。最后，孔铉佑大使希望通过“2019中国节”加大促进中日民间友好交流力度、加深相互理解、发展友谊，为中国日关系注入新鲜活力及正能量。

任活动实行委员会最高顾问的日本前首相福田康夫在致辞中表示，“中国节”提供了开展中日民间交流的平台，是文化交流的重要一环，具有非常深远的意义。福田康夫认为，民间文化交流活动，可以促进中日两国民众互相了解、互相亲近，对于国与国的关系而言是非常重要的。今年中国也将迎来70华诞，在这个重要的年份，如何进一步推进两国间的友好事业值得共同深入探讨。

中国公共外交协会会长吴海龙致辞表示，中日两国是一衣带水的邻邦，拥有两千多年友好交往的历史，有着深厚的历史文化渊源，其持续之久影响之深在世界文明史上是罕见的，值得我们倍加珍视的。两千多年来，和平友好是两国的主旋律，两国人民通过不断互相学习，促进了各自发展，也为人类文明进步做出了重要贡献。吴海龙认为，中日友好的根基在民间，未来在青年，两国民间的交流特别是青少年间的交流，也是促进两国关系向前发展的重要推力和纽带。希望日本民众，特别是日本青少年，能够多去中国走一走看一看，为中日两国世代友好做出贡献。

活动现场人头攒动，特别是在四川麻辣料理、北京小吃以及兰州拉面的美食展位前总是排起长龙。日本民众可通过“中国节”一次品尝到中国各地正宗风味美食，在展示中国著名地方风景以及剪纸、汉秀等地方文化展台，还可以亲手体验，制作独一无二的“中国风”艺术品。此外，中国国际航空公司、中国东方航空公司等6家大型航空公司也设置了展台以供民众咨询。

“2019中国节”活动为期两天。期间将设置50个中国美食展位，50家旅游、企业、社团等推广摊位，以文艺演出、美食品尝、文化展示、旅游推介等方式打造了解和近距离体验中国的窗口，为中日两国民众相互交流和增进理解搭建平台，让普通日本民众从多领域更进一步了解中国文化，加深了两国人民间的友谊。

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