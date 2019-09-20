在蒙中资企业举行庆祝新中国成立70周年联欢会

人民网乌兰巴托9月19日电（记者 霍文）作为中国驻蒙古国大使馆庆祝新中国成立70周年系列活动之二，由蒙古国中华总商会和中国驻蒙古国大使馆共同主办的在蒙中资企业庆祝新中国成立70周年联欢会19日在乌兰巴托成吉思汗饭店举行，驻蒙古使馆外交官、中资企业代表、蒙古国商业理事会代表以及旅蒙华人华侨等300余人出席。

中国驻蒙古国大使邢海明在致辞中说，再过不久我们将迎来新中国70华诞。70年来，在中国共产党领导下，中国人民团结奋斗、砥砺前行，取得了举世瞩目的巨大成就。中蒙经贸合作的大发展离不开在蒙中资企业的辛勤付出。作为中资企业在蒙古国的一面旗帜，中华总商会拼搏进取，推动中资企业在蒙投资兴业，维护企业合法权益，取得了可喜的成绩，在蒙中资企业也立足本职，积极进取，扎实做好经营发展工作，为两国经贸合作发展和蒙古经济建设做出了积极贡献。

蒙古国中华总商会会长杨晓琪表示，在蒙中资企业欢聚一堂，热烈庆祝新中国70华诞。祖国的强大是在海外奋斗的中资企业的依靠和福祉，也是我们前进的动力。蒙古国中华总商会一定不忘初心、牢记使命，努力做好会员企业的服务者和促进中蒙友谊、加强与蒙古社会各界友好合作的推动者，推动广大在蒙中资企业携手并肩，共同为蒙古国的社会繁荣和经济发展，加深中蒙两国友谊作出贡献。

蒙古国商业理事会会长图门朝格特代表蒙古工商界人士向新中国成立70周年表示热烈祝贺。他说，中国是蒙古国的友好邻邦，发展同中国的友好关系一直是蒙古外交政策的首要方针。近年来，蒙中经贸务实合作快速发展，越来越多的中资企业来蒙投资兴业，两国企业通力合作，共同为蒙古社会经济发展注入新动力。今年也是蒙中建交70周年，蒙古工商界愿以此为契机，继续积极开展同中方的务实合作，造福两国人民。

现场演出了精彩的文艺节目。《红旗飘飘》《我的中国心》《我和我的祖国》等传统爱国歌曲富有激情，极具感召力。歌曲激发了广大在蒙中国人的爱国热情，大家跟着齐声高唱，挥动手中的国旗，台上台下成为了一片红色的海洋。

《中华武魂》《天浴》等节目展现了中华民族博大精深的传统文化，体现了中华民族生生不息、自立自强的民族精神。马头琴合奏等具有蒙古特色的节目体现了中资企业扎根蒙古，发展中蒙经贸关系，助力两国友谊的决心。

活动最后，全体人员齐声合唱《今天是你的生日》，共同祝福新中国生日快乐，祝福伟大的祖国繁荣昌盛。中资企业代表们纷纷表示，祖国取得的伟大成就让身在海外的企业倍感骄傲和自豪，愿意继续积极投身中蒙友好事业，为祖国母亲70岁生日增光添彩。

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