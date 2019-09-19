"庆祝新中国成立70周年主题图片展"在哈萨克斯坦开幕

中国驻哈萨克斯坦大使张霄在开幕式上致辞（人民网记者周翰博摄）

人民网努尔苏丹9月19日电 (记者 周翰博)18日，由中国驻哈萨克斯坦使馆主办的“七十年辉煌成就——庆祝新中国成立70周年主题图片展”在哈国家博物馆开幕。

中国驻哈大使张霄在开幕式致辞中指出，中国驻哈使馆举办此次主题图片展时机特殊，意义重大。新中国成立70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民同心同德，艰苦奋斗，取得了举世瞩目的伟大成就。中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史跨越。

张霄表示，70年来的辉煌成就来之不易，经验弥足珍贵。在中国共产党的领导下，中国人民为捍卫国家独立、安全和发展不畏强暴，披荆斩棘，冲破艰难险阻，不断从胜利走向胜利。

张霄强调，中哈是好邻居、好伙伴、好兄弟，建交27年来两国关系持续健康稳定发展。不久前，托卡耶夫总统成功对华进行首次国事访问，两国元首一致决定将中哈关系提升至永久全面战略伙伴关系的崭新水平，为两国关系发展翻开新的一页。进一步加强人文合作是新时代中哈关系的重要内涵，双方要为两国人民增进相互了解、加强民心相通创造条件，提供客观真实信息，严防一小撮挑拨离间者的捣乱破坏。

哈国家博物馆馆长穆哈梅季乌雷指出，哈中两国在文化领域一直保持密切交流。哈国博愿为增进两国民心相通作出更多贡献。相信通过此次展览哈萨克斯坦民众对中国的发展成就会有新的认识和了解。

本次图片展为期一个月，包括“中国人民站起来”“改革春风里”“砥砺奋进新时代”三个部分，呈现70年来中国人民为创造美好生活进行的共同奋斗和取得的伟大成就。

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