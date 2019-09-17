旅蒙古国华侨华人庆祝新中国成立70周年联谊会在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托9月16日电（记者 霍文）作为中国驻蒙古国大使馆庆祝新中国成立70周年系列活动之一，由旅蒙古国华侨协会和中国驻蒙古国大使馆共同主办的“侨心筑梦旅蒙、共谱华诞乐章”——庆祝新中国成立70周年旅蒙华侨华人联谊会16日在蒙古国首都乌兰巴托举行。

中国驻蒙古国大使邢海明在联谊会致辞时表示，再过不久我们就将迎来新中国70华诞。70年来，在中国共产党的领导下，勤劳智慧的中国人民同心同德，艰苦奋斗，战胜各种艰难曲折和风险考验，取得了举世瞩目的伟大成就，谱写了自强不息的壮丽凯歌。

邢海明大使表示，长期以来，广大旅蒙华侨华人同蒙古民众和睦相处，为蒙古经济繁荣、社会进步作出了重要贡献，也为中蒙友好事业发展发挥了重要桥梁和纽带作用。当前中蒙关系正面临新的发展机遇，希望各位朋友积极投身中蒙友好事业，为中蒙关系发展添砖加瓦。面向未来，希望广大旅蒙华侨华人凝聚力量再出发，在投身中蒙友好事业的同时，继续关心和支持祖国的发展进程，为中华民族的伟大复兴加油鼓劲。

旅蒙华侨协会会长白双占祝福伟大祖国70岁生日快乐并感谢中国大使馆为广大华侨提供的支持和帮助，他表示，广大旅蒙华侨华人为伟大祖国日新月异的变化感到自豪。有国才有家，身在异国他乡的炎黄子孙为祖国取得的巨大发展感到骄傲。广大旅蒙华人华侨将积极发挥自身力量，为祖国发展建设贡献力量，在海外展示新时代中国人的良好形象。

联谊会现场，旅蒙华侨蒙中友谊学校的师生们演出了精彩了文艺节目。舞蹈《我和我的祖国》、歌曲《龙的传人》、《我的中国心》等节目展现了旅蒙华侨华人身在异乡，心系祖国的家国情怀。说唱《脸谱》等节目展现了中华民族博大精深的传统文化，展现了广大华侨华人对中华文化的传承喜爱。歌曲《乌兰巴托之夜》等具有蒙古特色的节目体现了旅蒙华侨融入当地，助力中蒙友谊的决心。

全场观众起立同旅蒙华侨蒙中友谊学校的教师们共同演唱《今天是你的生日》，共同歌唱伟大祖国，共同庆祝祖国的生日。

中国驻蒙古国大使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞李雁军等外交官，蒙古国中华总商会会长杨晓琪、中蒙文化教育暨社会发展基金会常务理事长杨继勇以及旅蒙华人华侨、中资机构、在蒙汉语教学志愿者教师代表、媒体记者等近千人出席。

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