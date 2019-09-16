中企承建蒙古国最大互通立交桥主桥建成通车

9月16日，蒙古国总理呼日勒苏赫在乌兰巴托市交通警察局附近上跨立交桥主桥通车仪式致辞。

人民网乌兰巴托9月16日电（记者 霍文）由中国中铁20局承建，蒙古国最大互通立交桥——乌兰巴托市交通警察局附近上跨立交桥主桥建成通车。蒙古国总理呼日勒苏赫、中国驻蒙古国大使邢海明、乌兰巴托市长阿玛尔赛汗、蒙政府交通运输发展部部长恩赫阿木格楞等中蒙两国官员出席通车仪式。

呼日勒苏赫总理在致辞中首先感谢中国中铁20局建设者的辛勤付出。他说，蒙古国气候偏冷，一年中可用于施工建设的时间较少。项目建设者上场以来，克服时间紧、任务重等困难，高质量完成了施工任务，为改善乌兰巴托市交通拥堵作出了巨大贡献。

邢海明大使在致辞中说，中铁20局建设者通过艰辛努力，克服重重困难，在确保质量、安全的前提下，抢抓工程进度，最终实现主桥提前通车的目标。他希望中铁20局建设者继续努力，尽早实现该桥全线通车，使立交桥成为见证中蒙两国友谊新的例证。

据介绍，乌兰巴托交通警察局附近上跨立交桥位于乌兰巴托市中心，全长1167米，采用双向4车道标准设计，由主线桥、匝道桥、匝道路基及辅道四部分构成，桥梁上跨中蒙俄铁路和城市主干道太阳路以及色勒贝河，是连接乌兰巴托市南北向重要通道之一。

据悉，乌兰巴托市常驻人口达160万，日常行驶机动车约为40万辆。原有市政道路与中蒙俄铁路发生交叉，每天因火车通行造成车辆拥堵的时间约为3-4个小时。交通警察局附近上跨立交桥建成通车后，将有效减少铁路对市政道路的干扰，缓解交通拥堵，便利市民出行，将对加快乌兰巴托道路交通现代化进程发挥重要作用。

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