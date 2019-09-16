在日侨界“国庆70周年座谈会暨中秋恳亲会”在横滨举行

人民网东京9月15日电（孙璐 李沐航）由日本中国和平统一促进会、全日本华侨华人中国和平统一促进会以及全日本华人促进中国和平统一协议会共同主办、中国驻日本大使馆为指导的“国庆70周年座谈会暨中秋恳亲会”15日在横滨举行。中国驻日本大使馆参赞兼总领事詹孔朝、日本中国和平统一促进会会长陈福坡、全日本华侨华人中国和平统一促进会会长凌星光、全日本华人促进中国和平统一协议会会长郑正权、留日台湾省民会会长刘光智、横滨山手中华学校理事长曾德深、东京华侨总会会长林斯福以及横滨华侨总会会长王忠福等各界代表出席本次活动。

中国驻日本大使馆参赞兼总领事詹孔朝在致辞时说，自己这一代深感祖国一天天的富强，这期间中国经历了香港、澳门回归、加入世贸组织、航母服役、中国成为世界第二大经济体、第一大制造业强国、“一带一路”建设以及利比亚撤侨等各个时期，证明中国共产党的领导地位是历史的选择、人民的选择。他指出，中国共产党从诞生之日起就以“为人民谋幸福、为民族谋复兴”为己任，并进行了艰难的理论、道路、制度探索和艰苦卓绝的斗争，而在这艰难的历程中，有成功也有经验教训，最终找到了适合国情的中国特色社会主义道路。詹孔朝认为，新中国70年来的成就，雄辩地说明了中国道路的正确性，而现在，国际上很多国家和政党也都在研究中国道路、中国经验，所以我们更要倍加珍惜，坚定不疑地沿着这条道路走下去。

詹孔朝表示，中国要实现强国目标，必须要继续融入世界、塑造世界、构建新型国际关系，构建人类命运共同体，争取和平的国际环境，加强与各国友好合作，充分利用人类一切文明成果，在促进世界共同发展中发展自己。他说：“我们要发扬担当精神、斗争精神，继续艰苦奋斗，虽然我们取得了辉煌成就，但也要清醒地知道我们依然还有很多不足、很多困难挑战，所以才更应当一心一意谋发展，聚精会神搞建设，要团结一切可以团结的力量，为中华民族的复兴减少障碍”。

最后詹孔朝呼吁广大海外侨胞要充分利用自身优势条件，与祖国同呼吸共命运，继续为祖国的建设发展多做贡献。

日本中国和平统一促进会会长陈福坡讲话时谈到，从中国共产党1921年诞生至今，经历了很多风雨，但是通过不懈努力和人民群众的支持，最终建立了中华人民共和国，中国日益强大，也希望早日看到两岸和平统一。陈福坡说，自己是台湾人，更是一名中国人，成立日本中国和平统一促进会就是要为两岸关系和平发展和推动中国和平统一进程贡献力量。

全日本华侨华人中国和平统一促进会会长凌星光说，中华人民共和国成立70年间，看到祖国发展虽然历经坎坷曲折，但终于迎来了今天的繁荣强盛，作为亲自见证了这段历史的新中国公民，感到无比自豪。凌星光感慨，自己1933年出生在日本东京，经历过军国主义，遭受过歧视，深知祖国强大的重要性，便也是在那个时候暗下决心要投入到建设祖国的事业中去。他回到祖国后，与陈达夫共同编写了《袖珍日汉词典》，更参与了“中日邦交正常化”日本前首相田中角荣一行访华的接待工作。他表示，要“活到老，学到老“，坚持不断学习、不断反省、不断新思考，紧跟祖国前进步伐。

全日本华人促进中国和平统一协议会会长郑正权在致辞时表示，我们可以看到中国政府在扶贫、地区发展上投入巨大的同时，也时刻惦记着海外华侨华人，当日本遭受灾害时，使领馆都是冲在第一线实施救助并组织撤侨，可以看出中国共产党一心一意执政为民的理念，而这些事实台湾同胞也是亲眼看到、亲耳听到的。我们知道，中华文明有强大的拢合性，希望在日华侨华人在中国和平统一的事业上，共同努力，早日实现中国和平统一。

当天的座谈活动上，留日台湾省民会会长刘光智、全日本华侨华人中国和平统一促进会秘书长潘宏程、全日本华人促进中国和平统一协议会副会长王志刚相继致辞。

与会人士在接受记者采访时纷纷表示，10月即将迎来中华人民共和国成立70周年，在这历史性的时刻，作为在日华侨华人要进一步凝聚力量，推进祖国和平统一进程，进而实现中华民族的伟大复兴。

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