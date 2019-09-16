波兰华侨华人举办庆祝活动 欢庆新中国70周年华诞

人民网华沙9月14日电（记者 于洋）波兰华侨华人社团14日在波兰首都华沙举办隆重庆祝活动，欢庆中华人民共和国成立70周年暨中波建交70周年。

9月的华沙秋高气爽，艳阳高照，在游人如织的华沙老城广场上，一面面五星红旗随风飘展，大批华侨华人和波兰民众聚集在此，观看由中波两国艺术家和民间社团带来的精彩纷呈的表演节目。

从两国儿童表演的《歌唱祖国》到中国歌唱家演唱的《在希望的田野上》，从中国留学生带来的小提琴独奏到中国艺术家献上的二胡表演，从波兰舞蹈家带来的《敦煌飞天舞》到波兰武术爱好者带来的武术和舞狮表演，无不赢得了现场观众的阵阵掌声和喝彩。

中国驻波兰大使刘光源在致辞中表示：“今年既是新中国成立 70周年，也是中波两国建交70周年，是两国关系发展的重要里程碑。波兰是最早承认并与新中国建交的国家之一，中波友好既有深厚的历史渊源，也有广泛的民意基础。70年来，合作与发展始终是两国关系的主流和共识。站在新的历史起点，面临新的历史机遇，衷心期待中波双方牢牢把握合作共赢的战略方向，推动双边关系健康稳定发展、友谊历久弥坚，不断造福两国人民。”

波兰北方商会会长石立仁表示：“在新中国成立70周年华诞到来之际，波兰的华侨华人心系祖国，用这场文艺表演传播中华文化，向祖国祝福生日快乐。波兰的华侨华人将始终如一地维护祖国形象，推动两国民间交往，为两国的友谊长青继续努力。”

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