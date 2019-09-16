国家艺术基金“丝绸之路国际时装周”海外巡展在蒙古国开幕

人民网乌兰巴托9月15日电（记者 霍文）国家艺术基金“丝绸之路国际时装周”海外巡展开幕式14日在蒙古国首都乌兰巴托蒙古儿童艺术创作中心举行，正式拉开了传统艺术当代表达——蒙古国、俄罗斯、意大利三国巡展的帷幕。

蒙古国文化艺术大学的表演队伍为开幕式带来了精彩的马头琴演奏和蒙古长调演唱。伴随着设计师古阿新团队带来原生态的苗族唱腔，中蒙两国模特联袂带来精彩的服饰设计作品展演。随后，屈汀南、古阿新、郑清儿三位设计师的优秀作品陆续在巡展亮相。服饰、艺术、文化相互交融，拉近了中蒙两国人民的距离，让观众们深刻感受到文化的魅力和情感的流通。

该项目负责人于倩倩表示，本次“丝绸之路国际时装周”优秀作品海外巡展，是将中国非物质文化遗产、服饰设计作品、手工艺品等跨界呈现，让各国观众深入了解中国文化、非遗和艺术创作。本次海外巡展将行走三个国家，首站是蒙古国，还有俄罗斯莫斯科和意大利米兰。12月将在中国广州举办巡展闭幕活动暨丝绸之路国际时装周年度巡展。

丝绸之路国际时装周组委会主席王浩天在致辞中提到，中国国家艺术基金为公益性基金，重点围绕创作生产、宣传推广、征集收藏和人才培养四大方向进行资助，而丝绸之路国际时装周是立志要行走全球的跨界艺术展示平台，是文化、艺术、设计、创意的发布窗口，希望通过此方式，让世界各国人民更多地了解中国文化和中国艺术。

乌兰巴托文化中心副主任哈斯巴根、蒙古国音乐与舞蹈大学民族学院院长冈巴特、蒙古美术与设计学院院长乌仁其木格分别致辞。他们在发言中表达了对中蒙文化交流的欢迎和期许，对中国“丝绸之路国际时装周”海外巡展这种艺术呈现形式表示赞赏，希望通过文化互动和艺术共赏进一步推动两国民心相通，增进中蒙两国人民的友谊。

据悉，“丝绸之路国际时装周”优秀作品乌兰巴托巡展由广东工业大学主办，乌兰巴托中国文化中心、中关村环球时尚创意产业联盟、广东省佛山市顺德区文化广电旅游体育局、顺德区伦教街道办事处协办，广东省广轻控股集团公司、工艺美术公司、广州市黄埔区文学艺术界联合会共同支持。

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