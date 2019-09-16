约堡大学孔院和中国驻约堡总领馆联合举办2019中秋庆典

人民网约翰内斯堡9月13日电 约翰内斯堡大学孔子学院和中华人民共和国驻约堡总领事馆联合主办了2019中秋庆典。中国驻约翰内斯堡总领馆代总领事屈伯勋、约堡大学和金山大学领导和师生、在南华人华侨侨领和代表、国家电网等中资企业、约堡孔院全体员工及各教学点负责人和师生代表等近两百人参加了庆典。

约翰内斯堡大学孔子学院中方院长彭奕向来宾介绍了中秋的历史和习俗。她说，今年正值中华人民共和国建国七十周年，衷心祝福大家中秋节快乐，中南友谊万古长青。她并邀请正在金山大学学习南非第一大本土语言——祖鲁语的北京外国语大学黄立志老师用祖鲁语翻译上述祝福。

在表演环节，不仅有约堡孔院老师带来的武术、传统民族舞，还有由本土汉语学员带来的中华技艺。例如，2019年南非大学生汉语桥一等奖获得者，约堡大学学生艾纱书写的“花好月圆”；2018年南非大学生汉语桥一等奖获得者，约堡大学学生韦安带来的演讲，《共建人类命运共同体》；开普数学科技学院孔子课堂选送、2019年南非中学生汉语桥比赛的佼佼者司甜带来的汉语歌曲《声律启蒙》；开普敦大学孔子学院选送，其汉语学员Linda带来的京剧《梨花颂》；当传统中华技艺由当地汉语学员传神演绎时，一些华人们眼中闪烁着泪花。庆典还邀请了约堡孔院下设南华寺教学点学员带来一曲非洲舞，既道贺新中国成立七十周年，又与当地华人中秋同乐。

在游戏互动环节，绕口令、筷子挑战，书写“月”字大比拼，令大家开心不已，简直停不下来。一些在南多年的华人在绕口令游戏后感叹，汉语已不如孔院的优秀学员了。几位金山大学的学生在庆典结束后表示，太令人震撼了，想尽快加入到汉语学习的队伍中来，要去中国访问和深造。据悉，约翰内斯堡大学孔子学院在金山大学的教学点已在积极筹划准备中，明年初有望正式开课。

本次中秋庆典让在约翰内斯堡的华人华侨感受到了在家一般的团圆温暖，又激发了南非当地人对汉语学习的兴趣，被参与者誉为一场中南文化盛宴。（文/图均由约翰内斯堡大学孔子学院提供）

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