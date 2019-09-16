“中国日”活动在斯德歌尔摩举行

人民网斯德哥尔摩9月14日电 为热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，正逢中秋佳节之际，中国驻瑞典大使馆联合孔子学院总部于9月14日在斯德歌尔摩市中心的国王花园隆重举办汉语文化节暨中国日活动。驻瑞典大使桂从友及其夫人宋景丽女士出席并宣布活动开幕。

桂从友大使接受人民网记者采访时介绍说：“今年是第二年在瑞典斯德哥尔摩的最具代表性地标性场所—国王花园举办中国日活动，这是显示中国国际实力和文化影响力的大好机会。其主要目的就是在瑞典首都城市最中心的位置向瑞典民众介绍中国的优秀传统文化及当代中国的发展成就，让瑞典人民更加了解中国真实而更全面的情况，从而增进中瑞两国人民之间的相互了解和友谊，以及两国之间经贸文化合作。”

中国日活动于当地时间上午9点开始，“今日中国”图片展向大众展示了新时代中国的风貌，共13个展台涵盖汉语教学，中国美食，中国旅游，茶艺，民乐，中医，针灸，脸谱，剪纸，书法，国画，手工艺等，形式活泼生动，到访者兴致高昂地参与到各种互动活动中。

安妮女士在活动现场第一次体验中医，她希望中医能帮她解决自己的肩周炎：“中国日让我第一次尝试中医，之前听说中医针灸对肩颈痛有帮助，我很期待。刚才医生介绍了一系列简单锻炼动作，我会每天早上锻炼一下，希望有帮助。”

一对结伴而来的瑞典情侣接受本网记者采访时，热切地说：“我需要给自己找一个中文学校，这正好是个找到一些相关信息的机会，中国日是个很棒的周末闲暇活动。举办位置方便而且在户外让人心旷神怡，现场参加活动的人熙熙攘攘，是个很好的展示中国的小窗口。”

瑞典小伙子威廉在品尝了龙井绿茶后很开心：“我喜爱中国的龙井茶，还有乌龙茶！我还尝试了中国煎饼，特别美味。这是我第一次参加中国日，已经在期待一个更大型的中国日了。”

本次活动的举办地——国王花园位于斯德歌尔摩市中心，紧邻瑞典皇宫，是瑞典国家地标性场所。国王花园的中心舞台一场以“中秋赏明月，万里共婵娟”，“瑞中友谊远，汉语做桥梁”，“国庆七十年，中国新时代”为三大主题的文艺演出将观众热情带到最高点。据不完全统计，全天有接近2万名瑞典民众观看演出及各种展示，参与活动。很多到访瑞典观众表示，此次活动不仅有趣，而且增加了他们对中国传统文化的了解，期待参加更多类似的中国活动。

(责编：燕勐、贾文婷)