中国银行约堡分行举办第二届中国国际进口博览会南非推介活动

人民网约翰内斯堡9月14日电（刘畅）9月13日，中国银行约堡分行在南非约翰内斯堡再次成功举办“第二届中国国际进口博览会南非推介会”。南非小企业部国际贸易促进处负责人Makgotlho、新闻处负责人Mayenlo、南非豪登省经济发展局高级经理Ndlovu、进博会南非组展机构负责人李林国等出席会议并致辞，南非参展商以及相关企业负责人共约50人参加会议。

中行约堡分行负责人李涛致欢迎辞。他指出，进博会是中国坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动开放市场的重大举措。一直以来，中国银行约堡分行致力于促进中非、中南经贸合作。作为最早进入南非的中资金融机构，约堡分行立足南非、辐射非洲，已经成为集团拓展非洲市场的战略支点。去年，中国银行作为首届进博会唯一银行类综合服务支持企业，充分发挥全球化、综合化优势，全程参与展前、展中、展后各阶段工作，为进博会提供了全方位支持。今年中国银行进一步成为中国国际进口博览会唯一“战略合作伙伴”。中国银行将继续发挥国际化、综合化优势，在进博会期间举办第二届大型展商客商供需对接会，为来自世界各国的展商和客商在展会期间实现面对面对接洽谈牵线搭桥。中国银行诚挚邀请南非企业家参加中国银行大型展期供需对接会，发掘业务机会，实现共赢发展。中国银行将继续发扬服务进博会中形成的“敢于担当、团结协作、攻坚克难、开拓创新”的进博会精神，以 “不一般的精神、不一般的干劲、不一般的担当”，全方位助力第二届进博会“办出水平、办出成效、越办越好”。

高德胜副行长详细宣讲了中国银行服务第二届进博会方案及进博会展期供需对接会相关安排，表示中国银行将以贴身、周到的服务，帮助南非企业在对接会上发现理想的合作伙伴，积极开拓中国市场。

南非小企业发展部国际贸易促进处Makgotlho处长在讲话中表示，南非广大中小企业热切期望加强与中国的贸易与投资合作，希望中国银行约堡分行能够通过各种贸易交流活动，帮助南非的中小企业找到中国的贸易伙伴，并提供融资支持。南非小企业发展部将积极支持南非企业参加此次在上海举行的第二届国际进口博览会，并将派团参加，相信进博会将进一步推动南非产品对华出口，以此带动南非就业，促进经济增长。

南非展商代表Freddy Motau先生在致辞中，用自己参加第一届进博会及供需对接会的亲身体验，高度评价了中国银行服务进博会的专业水平和优质服务，期待在第二届进博会展期供需对接会上，借助中国银行的对接服务，发现优秀合作伙伴，挖掘更多市场机会。进博会南非组展机构负责人李林国在致辞中感谢中国银行对南非企业招展的鼎力支持，并以亲身经历盛赞中国银行服务首届进博会期间的卓越表现，号召参展企业积极参加中国银行举办的进博会展期供需对接会。

在推介会上，约堡分行还宣讲了企业注册进博会的详细流程，解答了参会企业关心的问题，得到了与会展商及企业家热烈欢迎，对进一步吸引更多南非企业参加进博会及展期供需对接会发挥了积极助力。

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