“东京电玩展2019”在东京举办 “中国风”不断闪现

人民网东京9月13日电（李沐航） 12至15日期间，亚洲最大规模游戏展会“东京电玩展”在东京如期举办。据了解，本次展会共有40个国家和地区的655家企业及团体参加，主题为“联动无限、快乐零距离”，以展现“随着以5G为代表的基础设施的发展，游戏的交流将不断加深”。

据悉，在世界各国的报道团队中，中国共有76家媒体约376人前往现场进行实地报道，规模在海外媒体中排名第一。

“东京电玩展”是由日本计算机娱乐协会主办、日经BP社协办，日本经济产业省支持的专业性游戏展览会。该展始办于1996年，从1997年开始每年春秋两季各举办一次，在2002年改为每年举办一次，至今已经发展成为亚洲最大的游戏展览会，是规模仅次于美国E3游戏展的全球第二大游戏展会。记者在现场看到，倍受业界关注的PS4/PC版最新作《三国14》、PS4版《仁王2》、《Project Resistance》以及《死亡搁浅》的最新宣传视频也都亮相本届电玩展。

本次展会中，除索尼、微软和任天堂外，手游参展商的数量以及规模也都较大。展会中，专门制作手游的Regina Entertainment株式会社社长半沢龙之介告诉记者，他非常希望将中国的优质游戏“出海”到日本来，这已经是他们连续第五年来参加“东京电玩展”了，希望借助游戏为载体，让日本人进一步了解中国文化。他介绍，本次展会中，一共发布了2款最新游戏并定于年内发售，其中一款叫做《妖怪奇谈》的游戏，通过中国唯美水墨画风格，将《山海经》里各类妖怪呈现在日本民众面前，让他们更加了解中国的奇幻世界。

值得一提的是，在日本厂商占绝对主导地位的“东京电玩展”中，也发现了中国独立游戏制作公司的“身影”。来自北京的火箭拳科技有限公司也在展会中展出了自己最新的游戏。该公司CEO穆飞介绍，公司成立4年间，连续3年在“东京电玩展”参展，而4年磨一剑的动作射击类游戏《硬核机甲》在测试阶段，就曾在东京电玩展斩获独立游戏制作大奖，随后更被索尼（中国）定位官方推荐游戏。据了解，该款游戏自6月底在日本发售以来，销量表现突出，而13日当天该款游戏也正式在中国香港进行发售。

在游戏周边展位区域，一家名为深圳市艾柏祺生物科技有限公司的展位引起了记者的注意。记者发现，展位摆满了各式游戏主机周边产品，如手柄、耳机以及音响等。该公司的董事长刘舜祺告诉记者，公司成立25年来一直从事游戏周边产品研发，目前一共拥有周边产品300种，由于日本市场常年来被日本厂商垄断，虽然自己的产品在美国、巴西的销量很好，同时遍布东南亚，但是日本市场始终难以进入，他希望通过参展积极与日本卖场接触，将公司产品打入日本。他说，参展两天来，已有两家日本大型卖场工作人员专程来展台进行洽谈，并且双方都有了不错的实质进展。他介绍，现在公司瞄准即将于9月20日上市的任天堂switch lite掌机，他们通过数据分析，已完成了周边设备的生产，一旦该掌机上市就会第一时间销售自己的周边产品。

(责编：实习生楚天舒、徐祥丽)