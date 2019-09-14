中国驻纽约总领事馆与NBA布鲁克林网队共同举办中秋茶话会

人民网纽约9月13日电（记者 杨俊）在传统佳节中秋节到来之际，中国驻纽约总领馆迎来一批特殊的客人，他们是将于10月启程前往中国参加NBA中国赛的布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）。9月11日下午，来自篮网队的多位球星和管理团队成员出席了总领馆特地举办的中国赛行前茶话会，品尝中秋月饼，欣赏中国文艺。中国驻纽约总领事黄屏大使夫妇、副总领事钱进、文化参赞李立言，篮网队总经理肖恩·马克斯、篮网明星球员斯潘塞·丁威迪、加莱特·坦普尔、尼古拉斯·克拉克斯顿和西奥·平森，以及蓝池基金总裁奥利弗·维斯伯格等人士出席活动。篮网队的新持有人、阿里巴巴董事局副主席蔡崇信也特地为活动发来祝贺视频。

在当天活动中，总领馆厨师现场向客人们展示了冰皮豆沙月饼的制作过程，引起在场球星们的浓厚兴趣，他们还在黄屏总领事的指导下，用中文齐声称赞“月饼好吃！”。

NBA自2004年以来在华开展中国赛（NBA China Game），篮网此次将第三次到访中国。2010年篮网首度赴华与休斯顿火箭队在北京和广州为中国球迷带来了精彩的表演。2014年篮网重返中国，与萨克拉门托国王队在北京和上海比赛。此次篮网队和洛杉矶湖人队将于10月10日在上海、12日在深圳举办两场比赛。

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