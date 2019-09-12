中国建筑埃及新首都项目举办中埃员工中秋联欢会活动

人民网开罗9月12日电 （记者 曲翔宇、刘慧）9月11日晚，正值传统佳节中秋节来临之际，中国建筑埃及新首都CBD项目P2P6标段工作的近两百名中埃员工举办中秋联欢晚会，共度中秋佳节。

黑夜为幕，圆月作灯，活动当晚中国建筑埃及新首都项目P2P6标段的大院内张灯结彩、热闹非凡。活动伊始，主持人把中秋的神话传说娓娓道来。随后，由中埃员工精心准备的联欢活动相继登场。

时至中秋，让大家最记挂的除了归家团聚外，就是餐桌上的家的味道。为此，项目精心设计中埃美食体验环节，不但把中式锅灶搬到了项目大院，还特地聘请当地厨师为大家烹制传统的埃及美食。其乐融融间，埃及朋友拿起了饺子皮，煞有其事的包起了饺子，而中国员工则站到烤炉旁，尽情的施展自己的烧烤“才华”。欢声笑语中，大家边赏月，边品尝月饼、埃及烤肉等传统美食，烟火氤氲中弥漫着对家的深深思念。

品尝美食的同时，由中埃同事合作完成的文艺节目也相继上演，尽显文化混搭的魅力。节目刚开场，埃及小伙大海和中国同事共同完成的诗朗诵《水调歌头·明月几时有》就博得满堂喝彩。中埃同事合唱、埃及传统诗歌、绘画表演等文艺节目也精彩纷呈。而需要考验伙伴团结协作的小游戏，都是由中埃员工合作完成。最后，大家伴着音乐一起翩翩起舞，将气氛推向高潮，共同沉醉在中秋佳节的温馨氛围中。

埃及员工马罕默德兴奋的告诉我们， “很高兴可以和中国同事一起过中国传统节日，我们一起准备活动、一起表演节目，在这里工作让我感觉既骄傲又温暖。”

埃及新首都CBD项目P2P6标段商务负责人曾豪已经在埃及度过了四个中秋节。他说：“虽然不能回家团聚，但是我们和远方亲人欣赏的是同一轮月亮。而且在这里中埃员工亲如一家，也是一种别样的团圆了，我感觉很欣慰。”

皎皎明月寄托着中国人渴望团圆、祈盼幸福、思念亲人的美好愿景，是独具一格的中国传统文化符号。项目下一步将不断推进中埃文化交流，促进中埃文化的深度融合，让双方员工感受彼此文化的独特魅力。

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