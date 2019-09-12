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《马可·波罗》在布鲁塞尔展示中国芭蕾独特魅力

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时尚芭蕾舞剧《马可·波罗》演出现场。记者 任彦 摄
时尚芭蕾舞剧《马可·波罗》演出现场。记者 任彦 摄
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来源：人民网-国际频道  2019年09月12日21:54

人民网布鲁塞尔9月12日电（记者 任彦）为庆祝中华人民共和国成立70周年，中国驻比利时使馆、驻欧盟使团11日晚在欧盟之都布鲁塞尔联袂举办大型庆祝活动，特邀上海芭蕾舞团在比利时皇家马戏团剧场演出时尚芭蕾舞剧《马可·波罗》。

《马可·波罗》是一部东方特色和异域风情交织、古典和现代融合的芭蕾舞剧，讲述了意大利旅行家马可·波罗应元世祖忽必烈之请，沿着海上丝绸之路护送阔阔真公主远嫁波斯的感人故事。东方之旅中绮丽的爱情故事、浓郁的异国风情、精美的演出服装、优美的背景音乐以及年轻演员们强烈的舞台表现力融为一体，为现场观众带来一场难得的视听盛宴。演出结束后全场掌声经久不息，观众纷纷起立向表演者致敬。

中国驻比利时大使曹忠明、驻欧盟使团公使王红坚、比利时前联邦众议长弗拉奥以及中欧、中比各界友好人士1200多人观看了演出。

曹忠明在致辞中表示，新中国成立70年以来，在中国共产党的领导下，中华民族励精图治、砥砺奋进、锐意改革，实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。中国始终不渝走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，坚定维护国际关系基本准则，维护国际公平正义，为世界和平与繁荣做出重大贡献，成为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

曹忠明说，70年来，中欧、中比关系不断取得新成就。欧盟连续15年成为中国第一大贸易伙伴和进口来源地，中国连续14年是欧盟第二大贸易伙伴和第一大进口来源地。2014年习近平主席对比利时进行国事访问，双方建立了全方位友好合作伙伴关系，各领域合作取得丰硕成果。中方愿与比方、欧方一起努力，为增进双方友谊和人民福祉作出更大贡献。

芭蕾艺术原是一种宫廷艺术，最早可追溯至欧洲文洲文艺复兴鼎盛时期的意大利宫廷和法国宫廷。每当结婚喜庆，接见外国元首，或其他大庆典，即表演这种舞蹈以示祝或助兴。时至今日，世界各国都在努力发展这种高雅艺术。

上海芭蕾舞团成立于1979年，从《白毛女》起步，到如今拥有了《天鹅湖》《罗密欧与朱丽叶》《葛蓓莉娅》《仙女》《胡桃夹子》《吉赛尔》《堂·吉诃德》等世界经典芭蕾舞剧，《白毛女》《梁山伯与祝英台》《花样年华》《马可·波罗——最后的使命》《简·爱》《长恨歌》《哈姆雷特》、上海大剧院版《胡桃夹子》等原创舞剧以及《清风舞影——巴兰钦芭蕾舞蹈诗》《欢乐颂——芭蕾精品晚会》以及《舞之魅——现代芭蕾精品》等保留剧目，形成了上海芭蕾舞团优雅细腻、博采众长的“海派艺术风格”。

9日晚，上海芭蕾舞团在布鲁塞尔中国文化中心献演芭蕾品鉴专场《舞之魅》，拉开了布鲁塞尔中国文化中心2019“天涯共此时”活动帷幕，获得观众好评。

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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