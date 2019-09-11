哈萨克斯坦共和国总统在中国社会科学院发表演讲

人民网北京9月11日电（记者曲颂）9月11日，哈萨克斯坦共和国总统卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫来华国事访问期间，到访中国社会科学院并发表演讲。中国社会科学院院长谢伏瞻出席演讲会并致欢迎词，副院长高翔主持演讲会。

托卡耶夫在演讲中祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价中国人民70年来取得的伟大成就。他表示，他本人的外交生涯就是从北京开始，是中国实施改革开放政策的见证者。相信在以习近平同志为核心的中国共产党领导下，中国人民必将在中国特色社会主义新时代实现“两个一百年”奋斗目标。

托卡耶夫回顾了哈萨克斯坦独立后的发展历程和成就，同时对哈中关系给予高度评价。他强调，在新的历史时期，哈中两国应继续坚定致力于推动全面战略伙伴关系。中国是哈萨克斯坦最近的邻国之一，两国人民自古友好，中哈关系源远流长，验证了中国的古老谚语“远亲不如近邻”。中哈通过古老的丝绸之路不仅进行贸易往来，还积极进行思想和知识交流。中哈两国人民之间的历史联系和相互理解成为了现代两国关系成功发展的重要基础。建交27年来，两国领导人引领构建的中哈关系已成为了国家关系的典范。得益于他们的努力，奠定了中哈坚实的合作基础。哈萨克斯坦和中国，既是邻国也是战略合作伙伴，应共同进步、共同繁荣。

谢伏瞻院长在致词中首先对托卡耶夫总统莅临中国社会科学院并发表演讲表示热烈欢迎。谢伏瞻指出，中哈两国关系的健康稳定发展，树立了国际关系中平等合作的典范。哈萨克斯坦是中国的好邻居、好朋友和全面战略伙伴。两国始终真诚相待，各领域合作全面推进，政治互信日益牢固，经贸与人文交流日趋密切，“一带一路”与“光明大道”对接取得丰硕成果，一系列合作项目进展顺利，给两国带来实实在在的发展红利。中国社会科学院是中国规模最大的哲学社会科学研究机构和高端综合性智库，始终高度重视有关哈萨克斯坦的研究。哈总统到访中国社会科学院，必将有力推动中哈学术和智库交流。

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