比利时华侨华人举办文艺晚会庆祝新中国成立70周年

人民网布鲁塞尔9月10日电 （记者 任彦）“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河。”挥舞着中比两国国旗，全体演员和观众共同唱响《我和我的祖国》，深情的旋律回响在布鲁塞尔皇家音乐学院华丽的音乐厅，回响在爱国赤子的心田。

当地时间9日晚，比利时华侨华人庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会隆重举行。旅比华侨华人、中资机构、留学生以及当地各界友好人士代表等700余人出席活动。

文艺晚会在雄壮的中比两国国歌声中拉开帷幕。来自各行各业的旅比华侨华人演唱了经典歌曲《在希望的田野上》、《我的深情为你守候》和《思乡》等，还表演了《秀色》、《梦回大唐》和《敦煌乐天舞》等舞蹈。18个节目精彩纷呈，现场掌声、喝彩声不断，气氛十分热烈。

中国驻比利时大使曹忠明出席晚会并致辞，他说，70年来，中国共产党带领全国各族人民艰苦奋斗，成功开辟了中国特色社会主义道路，实现了新中国从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。“身为中华儿女，我们感到无比骄傲和自豪。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，继续沿着中国特色社会主义道路大步向前，同世界各国和平共处、合作共赢，实现中华民族伟大复兴的中国梦，为人类和平与发展作出更大贡献。”

曹忠明大使指出，自1971年10月建交以来，中比友好合作关系持续发展深化。当前中比关系发展势头良好，比利时王室阿斯特里德公主作为菲利普国王代表将于今年11月率超大型代表团访华。中方愿与比方共同努力，推动中比友好合作不断取得新的成果，更多造福两国人民。

曹忠明大使对比利时华侨华人联合举办此次庆祝活动致以热烈祝贺，他说，新中国的伟大成就离不开包括比利时侨胞在内无数海外中华儿女的宝贵贡献，中比关系能有今天的兴盛局面，广大侨胞功不可没。希望广大侨胞继续为中国的发展进步、为中比友好多做贡献。中国驻比使馆将一如既往为广大侨胞做好服务。

应邀出席晚会的比利时前就业与信息化大臣范韦尔索文对中华人民共和国成立70周年表示祝贺，他结合自己与中国的特殊情缘表示，中国在过去70年里发生了巨大变化，中国日益开放并成为经济强国，比中关系也不断深化。在当前国际经济形势动荡的大背景下，比中两国加强合作十分重要。祝愿比中关系持续不断向前发展。

旅比华人专业人士协会主席徐志安表示，旅比侨界组织此次庆祝活动，旨在表达对祖国的热爱和感恩之情。广大旅比侨胞始终牵挂祖国，由衷地为祖国的巨大成就感到自豪，将继续努力促进中比两国政府和民间的交流与合作，祝愿中比两国繁荣昌盛、合作共赢。

“我的祖国和我，像海和浪花一朵。浪是那海的赤子，海是那浪的依托，每当大海在微笑，我就是笑的漩涡。”演出最后，现场观众起立，与台上全体演员齐声合唱《我和我的祖国》，嘹亮的歌声飘向远方，向新中国70周年表达诚挚的祝福。

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