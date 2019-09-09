助力电力发展，中企建设缅甸最大内燃机发电项目

人民网曼德勒9月9日电（记者孙广勇）“电压220伏、电流16安培、功率3000瓦，这是电力局颁发的用电许可，酒店几十台空调同时启动都没有问题，绝对不会断电。”在缅甸北部城市曼德勒以南约40公里的皎喜镇，永恒酒店经理召召汶指着墙上的证书，信心满满地对记者拍着胸脯，“酒店去年开业，入住率基本在80%，能正常营业真得感谢皎喜电厂！”

“将为曼德勒地区提供可靠的电源支撑和保障，解决270万民众的用电问题”

让召召汶十分感谢的皎喜电厂，由缅甸NIHC与MCM公司联合投资、中国电建所属山东电力建设第三工程有限公司EPC总承包，于2018年7月开工，2019年4月完成移交。作为缅甸最大的内燃机发电项目，皎喜145MW燃气电站每年产出12.74亿千瓦时清洁电力，电站位于曼德勒南部37公里的皎喜镇，将为曼德勒地区提供可靠的电源支撑和保障，解决270万民众的用电问题。

“这座发电厂不仅将大大增加曼德勒地区的电力供给，还通过国家电网供给其它地区，我对皎喜电站克服困难如期投产表示欣慰与赞赏。”5月17日专程出席电站竣工暨投产典礼的缅甸国务资政昂山素季说。昂山素季指出，缅甸目前电力缺口在50%以上，电力发展迫在眉睫，皎喜电厂投入运行后，将会连接国家电网，惠及更多缅甸民众。

皎喜镇附近还有缅甸第一家摩托车组装厂KAMAX公司，该厂2017年从仰光搬迁到皎喜。进入厂区，记者看到组装完毕的摩托车整齐地停在厂房内，等待运输到缅甸各地。车间内的生产线上，几十名缅甸工人紧张有序在组装摩托车。“每天能够生产200台摩托车。以前断电时，流水线停止，只能白白浪费时间，而柴油发电机成本会增加好几倍。十分感谢中国公司建设的电厂，提供稳定的电力。”莫吞边说边伸出了大拇指。

缅甸电力与能源部部长吴温凯表示，根据统计，2019年5月5日当日，缅甸最高发电量为3078兆瓦。仰光省用电量占全国用电量的41%，曼德勒省占16%，内比都区占5%，其他邦和省的用电量占39%。在用电高峰之际，皎喜电站作为主力电源已开始向曼德勒地区提供持续可靠的电力供应，有效解决了曼德勒人民用电紧缺的燃眉之急。

但一座发电厂，仍不能完全解决曼德勒地区的电力缺乏之苦。在曼德勒火车站对面的太平洋酒店，附近有最大的商场和玉石市场，来来往往的客人十分多，但断电一直影响酒店的经营。在曼德勒采访，无论是酒店、餐厅、企业、学校，记者每天都会碰到停电。很多商铺都准备了发电机，但发电机的噪音和昂贵的油费既让顾客烦躁，也让商家痛心。不少市民对记者说：“期待多建几座像皎喜电厂一样的天然气电厂，那样即使在旱季，也不会停电了。”

“皎喜电站的如期建成与投用，再次印证了中国电力建设企业的雄厚实力和专业能力”

缅甸是一个电力短缺严重的国家，目前缅甸居民电气化率仅有38%，属于全球低水平国家之一。全国1000多万户家庭中多半家庭都在等着用电。提高电力供应，发展电力行业是缅甸政府的优先任务，也是经济发展和人民生活最迫切的需要。

昂山素季表示，现在政府正致力于全国通电照明，照明不单单是指电力，是指通电后带来的未来前途光明，不仅照亮每个家庭的生活，还给他们指引了一条道路，因此要优先实施。

皎喜燃气电站是缅甸国家电力公司为尽早解决电力短缺问题，公开招标的快速电站项目，将为曼德勒地区提供电源支撑和保障。目前，缅甸全国总装机5389兆瓦,水电是最主要的发电形式，占比60.4%；其次是天然气发电，约占35.6%。“由于电源结构的不均衡，旱季水电站发电量大幅减少，就凸显了天然气发电厂的作用。”皎喜145MW燃气电站项目副经理李伟说。

中国电建自上世纪90年代进入缅甸市场，已执行约40个项目，累计合同总额达26亿美元，主要业务领域涵盖电力、电网、通讯基础设施等，参与了缅甸绝大多数水电站的勘测设计，承建了缅甸“三峡工程”—耶瓦水电站、太平江一级水电站、达吉达燃气电站、皎喜燃气电站等一大批标志性工程，并编制首部系统反映缅甸全国未来20年水电发展的规划报告。其中，达吉达燃气-蒸汽联合循环电厂，创造了缅甸在运行的效率最高和能耗最小的天然气发电站施工新记录。

皎喜燃气电站由8台瓦锡兰18V50SG内燃机组成，为节约型、环保型、资源综合利用型的现代化燃气发电机组，采用的技术达到世界先进水平。在项目实施过程中，山东电力建设第三工程有限公司坚持以一流的技术标准、一流的施工质量建设好这个工程，创新质量管理手段，实施“三化”管理，推动了工程实体工艺质量提升，支持缅甸经济社会发展。

“自2018年12月30日第一台内燃机顺利运抵现场，到2019年2月28日1#燃机首次点火一次成功，仅用时几十天，感谢中国公司夜以继日的奋斗，快速高效高质地完成了项目，以令人惊叹的‘中国速度’，创造了又一个‘中国奇迹’。”业主方项目经理丹图昂说。丹图昂曾在新加坡、泰国等地工作20多年，接触过很多国际项目，他对中国在电力建设方面的技术十分钦佩，“在国际市场上，中国电力企业在EPC全过程都具有领先的技术与实力”。

“皎喜电站的如期建成与投用，再次印证了中国电力建设企业的雄厚实力和专业能力。”吴温凯表示，也标志着中缅电力与清洁能源合作进一步加深。

“中缅电力基础设施建设合作是‘一带一路’建设的重要内容”

缅甸的电力资源和天然气储量极其丰富，而电力发展十分落后，目前全国仅有44%的民众能够用上电，其余56%的城镇和地区仍然无法得到正常的电力供应。

随着近年来缅甸实行经济开放政策，经济发展提速，缅甸的电力需求正以每年约19%的速度增长，每年新增需求约300-500兆瓦。发展电力迫在眉睫，这也成为缅甸政府重点改革和发展的重点领域之一。

为了实现2030年全国通电的目标，缅甸政府正制定各种电力开发方案，包括发展水电、燃气发电、风电、太阳能发电等。中缅电力基础设施建设合作是“一带一路”建设的重要内容，也是中缅经济走廊的骨架支撑。作为缅甸电力产业最大外资来源国，中方正积极配合缅方早日解决电力短缺问题，并在电源建设、输电配电、技术转让和培训等领域同缅方开展全方位合作，让中缅电力合作造福缅甸人民。

昂山素季在孟邦参加另一座中企建设的燃机电厂竣工仪式时表示，感谢中方帮助缅甸提升电力供给能力。她认为，燃机电厂项目提升了缅甸电力供给能力，给缅甸人民带来了福祉。

在缅甸各地，记者感觉到经济发展的巨大活力。世界银行发布报告称，缅甸在生产领域和服务领域稳定发展，2018-2019财年的经济增长率预计为6.5%。亚行报告指出，未来20年，缅甸年均经济增长率将保持7%-8%。但是，落后的基础设施与经济发展的矛盾日益突出，如何发展电力并将其输送到城乡各地，使所有百姓享受实惠，是一个迫切需要解决的问题。

随着中缅经济走廊建设的不断深入，共建“一带一路”已成为中缅两国人民的共识。昂山素季表示，“一带一路”不仅涵盖基础设施、交通运输建设，而且包括广泛的建设规划。缅甸积极与中方拓展合作，共建“一带一路”将给两国人民带来实实在在的利益。时任中国驻缅甸大使洪亮表示，中国作为世界上电力产业大国和缅甸亲密友好邻邦，有能力、有意愿、有信心帮助缅甸发展电力产业，给缅甸人民带来福祉。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)