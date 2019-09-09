人民网德班9月8日电（记者李滢嫣） 7日，南非夸祖鲁—纳塔尔省祖鲁兰地区迎来了祖鲁人一年一度的重要节日——“芦苇节”。今年的节庆活动特地邀请了来自中国浙江师范大学的艺术团前来，为祖鲁王与现场参与活动的数万名少女献上了一场中国文化盛筵。

在隆隆的鼓声中，只见两只“狮子”腾空跃起，倏地一下吐出了一对带着美好祝愿的对联；七位曼妙身姿的少女伴随着江南小调舞弄起飞扬的水袖；“天生丽质，难自弃……”一位身着旗袍的中国女孩用民族唱法演绎起了中国著名戏剧《梨花颂》……还没等观众们缓过神来，一曲具有南非风情的“waka waka”在草坪上响起，许多参加活动的当地人也随着歌声和音乐情不自禁地哼唱了起来。

“真是太棒了！南非‘芦苇节’首次迎来了中国节目，”祖鲁王古德维尔不禁鼓起掌来。他表示，这场节目让他很感动。他认为这是一次对中国文化和祖鲁文化互融互鉴的有益尝试。据带队的浙江师范大学国际合作部部长朱毅峰介绍，为了此次文艺演出，同学们提前进行了专门的排练。节目的设计与安排兼顾中南文化特色，在中国传统文化里加入了南非当地的文化元素。

据悉，此次中国节目在“芦苇节”上能成功上演，中国驻德班总领馆在其中发挥了牵线搭桥的重要作用。中国驻德班总领馆总领事费明星“入乡随俗”地披着祖鲁族特色披肩坐在观众席上，时不时和身旁当地官员们会心一笑。“中华文化到祖鲁，数万青年齐欢呼，”他说，祖鲁王的盛情邀请，浙江师范大学和德班理工大学孔子学院的积极配合，让中国文化和祖鲁文化得以在这片古老的非洲大陆上碰撞出新的火花。“文化是多彩平等包容的。事实证明了中国文化和祖鲁文化可以在交流互鉴中实现和谐共融。”

费明星说，今年对中国和南非都是具有特殊意义的年份。今年是新南非诞生25周年，新中国也即将迎来诞辰70周年华诞。中南两国同为发展中国家，都面临发展的挑战，两国人民都期待着发展更加紧密合作。“文化是最好的使者，也是搭建友谊的桥梁。希望我们所做的能够为拉近两国民心、加深中南友谊并共同构建中南命运共同体起到促进作用。”

“芦苇节”每年9月举行，是祖鲁族最重要的节日之一，也是维系祖鲁人精神认同的纽带。祖鲁族是南非人口超过1000万的最大的黑人部族。他们以尚武著称，历史上创建过十分庞大的王国 。如今，祖鲁王室的象征意义更大，仍深受广大祖鲁人爱戴。按照惯例，芦苇节活动将持续三天。

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