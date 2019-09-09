2019南非驻华使馆开放日活动在京举行

人民网北京9月7日电 （王磊）9月是南非每年一度的文化遗产月，今年的主题为“拾回、恢复和庆祝鲜活的文化遗产”。北京时间9月7日和8日，南非驻华使馆举行的“精彩南非”开放日是庆祝文化遗产月的重要活动之一，吸引了大批中国民众到场体验富有南非文化特色的歌曲舞蹈，并品尝来自南非的美酒佳肴。

南非大使馆特命全权公使包博森女士对中国民众的到来表示欢迎。她向来宾们介绍了今年文化遗产月主题，使馆安排的一系列庆祝活动，并希望中南两国在文化交流、经贸往来等方面进一步加强合作。

今年的开放日，南非大使馆特地为孩子们打造了放松玩耍的儿童区，还有亲子趣味小课堂，来自南非的老师为孩子们介绍南非美景和历史。今年活动的特色之一是南非美食狂欢节，来自泛太平洋酒店的南非主厨弗雷迪怀特黑德（Freddy Whitehead）带来的南非食品和甜点吸引着来宾们驻足品尝。

南非使馆还邀请展商为来宾们准备了南非红酒、烤肉、特色煎饼以及南非国宝茶制作的食品和饮料等。除此之外，现场的葡萄酒大师班还邀请了行业专家介绍南非葡萄酒，开放日还抽取了2名幸运观众获得价值人民币15000元的南非旅游大奖，包括机票和酒店住宿。

此次开放日活动旨在宣传南非国家发展的新视野和新体验，展现南非文化活力，促进中南两国人文交流。

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