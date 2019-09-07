吴海龙：美国政客们不要误判形势、打错算盘

太和智库高级研究员、中国公共外交协会会长吴海龙发表主旨演讲。（图片由太和智库提供）

人民网北京9月7日电（实习生楚天舒） 由太和智库发起创办的第三届太和文明论坛于9月6日在京拉开帷幕。太和智库高级研究员、中国公共外交协会会长吴海龙在7日的开幕式上发表主旨演讲，阐述了自己对当前世界形势以及中美关系的看法。

吴海龙在演讲中指出，中美关系正经历寒冬，特朗普政府对华发动的贸易战几乎无所不用其极。 “关税大棒”“金融遏制”“断供禁购”“科技脱钩”， 这一波又一波的打压登峰造极、令人发指。

谈到中美关系走到今天这一地步的原因，吴海龙认为，美国的目的是遏制中国的崛起。而中国不想成为美国的敌人，也不想挑战美国的地位，只想把中国人自己的日子过好点儿，让世界变得更好。

面对当前中美两国形势，吴海龙指出，中国不想惹事，但也不怕事，中国从来不惧怕自己的对手。中国仍然希望与美国和平相处，相安无事，相互尊重，合作共赢。这一点并没有因中美关系变坏而改变。

吴海龙说，美国的政客们千万不要误判了形势，打错了算盘。中国已不是四十年前的中国，更不是七十年前的中国。新中国诞生后，美国封堵了中国近三十年。新中国不但没有被扼杀，被困死，反而自力更生，奋发图强。中国试爆了原子弹、氢弹，人造卫星上了天，万吨巨轮下了水，还节衣缩食为非洲兄弟建造了一条坦赞铁路。四十年的改革开放，已使中国积累了雄厚的实力。

吴海龙认为，不管这个世界如何乱象纷呈，复杂多变，我们对未来仍然充满期待，我们相信，我们将来一定会是一个最好的时代，是一个智慧的年代，是一个信任的时期，是一个光明的季节，是希望之春。

第三届太和文明论坛于9月6日至8日在北京举行。此次论坛继续以“科学文化·未来伦理·共同价值”为主题，设立国际关系、教育文化、前沿科技、“一带一路”安全与发展四个分论坛。

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