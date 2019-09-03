中老军方携手打造“和平列车”品牌

人民网巴色9月3日电（记者 孙广勇）在占巴塞省巴色市老挝人民军陆军第5师医院院子里，搭起了标有红十字的绿色军用帐篷，帐篷附近的接诊台前排着长长的队伍。几十位身着橄榄绿军服的中国军医在忙碌着，院子里飘扬的“和平列车”医疗队旗帜和“中老友谊地久天长”横幅，在蓝天碧云的衬托下分外醒目。

8月21日至25日，中国人民解放军“和平列车”医疗队分为3个医疗组，在万象、川圹、巴色3地开展医疗服务活动，为老挝军民开展义诊、查体、手术等服务。在老挝边远地区，由于经济落后，人们很少做体检、看医生；在首都万象，一些疑难病症仍难以有效医治。“和平列车”医疗队开诊以来，每天接诊患者超过千人，以无私奉献书写了超越国界的人道主义精神，受到老挝军民的高度赞誉。

“希望向中国专家学习，共同对抗灾难，造福老挝军民”

得知中国医疗队来到巴色，当地居民坎迈一大早就从几十公里外的地方赶来。“非常想来，特地让在医院工作的侄子帮忙登记，终于能在第一天就到中国军医处就诊。”坎迈说，10多年来膝盖经常疼痛难忍，行走困难，被诊断为膝关节骨性关节炎，今天经过中国军医的治疗，走路时感觉好多了。

在万象，中国医疗队搭起了医疗帐篷，这些现代化帐篷医院让很多老挝人惊叹不已。据“和平列车”医疗队队长任谦介绍，帐篷医院是我军新型野战帐篷医院系统，编设指挥、检伤、重症、手术、收容、医技保障、防疫等功能模块，就是一座功能齐全的现代化医院。

在医疗帐篷内，记者看到医学检验、放射影像、超声检查等新型医用设备，均以箱仪一体化的形式集成为不同的单元模块，高度集成且防水、抗颠簸。老挝人民军总后勤部部长温康在参观完帐篷医院后说，帐篷医院里的医疗设备十分先进，展开非常迅速、效率很高，让老方在学习医学知识的同时，也学到很多卫勤组织指挥的经验。希望向中国专家认真学习，共同对抗灾难，造福老挝军民。

更让人惊叹的是中国医疗队员高超的医术，“和平列车”医疗队队员大多数有参加重大演训任务、国际维和、抗震救灾等经历，专业技术突出、能力素质过硬。凭借着优良作风和高超医术，医疗队在万象、巴色、川圹已经成了“知名医院”，前来就诊的患者络绎不绝，很多人从数百公里外赶来。

老挝人民军陆军第5师军官苯颂腰部疼痛已20多年。医疗队骨科专家许斌确诊其为腰椎滑脱合并腰椎间盘突出，若不积极治疗，神经压迫将进一步加重，可能导致下肢瘫痪，建议苯颂到中国援建的万象103医院尽快手术。“中国医生医术高超，老挝正需要这样的专业团队，感谢你们的到来！”苯颂激动地说。

“和平列车”医疗三队是由中国人民解放军东部战区总医院抽组，刚刚完成琅勃拉邦车祸伤员应急救援和医疗后送任务，立即转场至占巴塞省和阿速坡省开展医疗服务活动。“抵达巴色后，就连夜卸装医疗用具和药品，第二天随即展开工作。虽然每天都很辛苦，但能为老挝军民提供高水平医疗服务，我们感到很荣幸和自豪。”“和平列车”医疗三队队长徐晓莉说。

在老挝期间，医疗队除了为当地官兵和群众提供义诊、体检、手术等服务，还为老方医务人员开展学术讲座、手术指导、疑难病例讨论等技术帮带和交流活动。通过深入学习交流、授课辅导、带教示范和实践操作，为老挝留下一支带不走的医疗队。

8月23日，医疗三队为第5师医院医护人员开展急救技能培训。老挝医护人员围在中国军医周围，认真地观看示范，不少人还用手机录制视频。该院内科主任宏坎说，医院负责南部4省军人和占巴塞省民众医疗服务。在日常工作中，经常会遇到心脏病、肝病等患者，但治疗乏术。“今天早早就来到现场，希望向中国军医学习心脏病等治疗知识，好好把握中国医疗队在老挝开展医疗服务的机会，开展深层次、全方位的学习与交流。”他说。

“去年溃坝事故发生时来救援我们，今年又来免费医疗，真的很感谢你们”

在占巴塞省义诊期间，“和平列车”医疗三队还抽组医疗小组赴2018年老挝溃坝事故发生地阿速坡省萨南赛县，重返灾区巡诊。“专门安排医疗队重返阿速坡，充分体现了中老两国两党领导人心系灾区、情系灾民，对灾区人民的深情关爱，‘和平列车’医疗队队员和当地民众是中老两国深厚友谊的亲历者和见证者。”军委后勤保障部卫生局宋雨大校说。

8月24日，听说中国医疗队将重返阿速坡的消息，不少民众早早来到萨南赛县东巴村受灾群众安置中心，候诊棚内站满翘首期盼的当地百姓，期待着“和平列车”医疗队的到来。

从巴色到萨南赛县4小时的路途中，医疗队员们看到去年的洪水给当地带来的灾难，感受到当地落后的生活条件、紧缺的医疗卫生资源，看到老挝人民渴望的眼神，立刻忘记了路途颠簸的劳累，马上投入工作。

肝病和感染科主任汪茂荣的工作台前患者络绎不绝，接诊的传染性疾病包括登革热、疟疾、肝炎、结核等。为快速确定感染源，医疗三队准备了多种检测试剂、试纸，为快速确诊提供了方便，也对确定治疗方案提供了依据。当天，医疗队在阿速坡诊疗360余人次。在为老挝民众诊疗的同时，医疗队还制作了中老双语的系列健康宣教手册，指导当地民众防疫防病和自我保健。萨南赛县汉尼村村民康普力激动地说：“‘和平列车’医疗队非常棒，去年溃坝事故发生时来救援我们，今年又来免费医疗、送医送药，真的很感谢你们！”

结束了一天的义诊，在“和平列车”医疗队即将离开时，不少村民拉着医疗队员的手，久久不愿松开，纷纷把当地的山竹、葡萄等水果塞到医疗队员手中。村民伊穆说：“去年洪灾时很多人无家可归，还患上疾病，对生活几乎失去了希望。中国医疗队的及时到来，让我们看到了希望。今天，中国医疗队再次到来，给我们带来了健康，感谢你们！”

中老应急医学救援合作机制模式更加完善和顺畅高效

除了在多个地区的义诊活动，中老双方还于8月15日至19日在万象举行了中国-老挝“和平列车”人道主义医学救援联合演训。联演以泥石流灾害人道主义医学救援为主题，两军参演官兵近500人。中老双方组织整合训练、桌面推演、实兵演练、演习观摩、评估总结等活动，重点开展泥石流灾害现场批量伤病员救治，危重伤病员陆、水、空一体医疗后送，防疫消杀，病原监测，联合指挥等课目演练，共同提高应急医学救援协同合作能力。

在人道主义救援联合演训活动中，中国新型野战帐篷医院系统、陆军救护直升机、野战手术车、高机动型卫生防疫车等各型各类卫生装备亮相演训场，标志着中老两军联合演训活动向更高层次拓展。

“指挥组，防疫洗消组一名伤员病情危重，请求直升机后送。”在联合演训活动现场，记者看到一名在洪涝灾害中因化学工厂毒剂泄露中毒的伤员病情危重，需要紧急后送。一架救护直升机降落在帐篷医院旁，分类后送组即刻派出军医、护士和担架员，将洗消后的伤员转送到直升机内，直升机升空，迅速将伤员后送至后方医院进行专科救治。

在直升机机舱内，记者看到机上配备有呼吸机、心电监护仪、除颤仪、输液泵等医疗救护系统，充电、供氧、担架固定等装置一应俱全，并配有专业医护人员。这是我国自主研发、完全国产化的新型治、送结合的救护直升机，可在平时和战时条件下实施搜索营救、遇险急救、快速后送。

此次演练是“和平列车”医疗队继去年紧急驰援阿速坡溃坝灾区开展医学救援后，时隔一年再次来到老挝，与老挝人民军共同开展卫勤联合演训。演习中方导演组组长、军事医学研究院研究员贺祯表示，中老双方从演训设计、行动筹划、人员编组、救援作业、物资保障等各个环节和流程均实现深度联合，应急医学救援合作机制模式更加完善和顺畅高效。

“‘和平列车’在提高老挝医疗卫生水平上发挥了重要作用”

“和平列车-2019”是在2017年、2018年“和平列车”任务基础上的延展和深化，也是中老两军卫勤合作持续走向深入的标志。通过组织两军共同举行人道主义医学救援演练训练，共同为老挝群众开展医疗服务，对进一步加深了解、促进友谊、拓展合作，建立两军卫勤全面、深入、常态化合作机制，推动发展两国高度互信、互助、互惠的全面战略合作伙伴关系，携手打造牢不可破的命运共同体，作出了新的贡献。

康迈是老挝人民军陆军第5师医院院长，几天来的合作，让他深入了解了中国军医，“中国医生医术高超、临床经验丰富，尽心尽力地为患者检查、诊断和治疗，得到了各界的一致好评。老挝和中国是一家人，中国医疗队的工作帮助老挝提升了医疗卫生水平，十分感谢中国”。

中老互为好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。中国医疗队在老挝各地的义诊，温暖了老挝民众的心，也让人们看到深厚的中老友谊。采访中，记者遇到不少老挝工作人员，他们都会用简单的汉语说“你好，谢谢，中国”。

连续3年参加“和平列车”活动的老挝人民军总后勤部卫生局副局长宛平表示，应对疾病和灾害是老中共同面对的任务，自2017年以来“和平列车”每年都来到老挝，显示出中国军民对老挝军民的关心。三年来，“和平列车”合作更加广泛、深入，中国在医生、药品、器械、培训等方面一直倾力帮助老挝。“中国人民解放军‘和平列车’医疗队，为提高老挝医疗卫生水平发挥了重要作用，感谢来自中国的帮助！”

温康表示，“和平列车”活动意味着中老两军的合作关系、特别是在卫生领域的合作得到不断强化提升。未来，两军将进一步强化双边卫生交流，完善合作机制，携手打造中老“和平列车”品牌。

中老两国是山水相连的友好邻邦，两国军队有责任、有义务携手并肩，共同应对灾害威胁，提升人道主义医学救援能力，保护和增进人民生命健康。“今年的‘和平列车’联合演训活动，不仅标志着中老两军卫勤合作迈上新台阶，也为两国两军友好合作书写新的历史篇章。”军委后勤保障部卫生局局长陈景元表示。

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