2021卡塔尔世园会向中国发出邀请

人民网北京9月2日电(记者 翟转丽) 9月2日，2019年中国北京世界园艺博览会“卡塔尔国家日”活动在世园会园区举办。卡塔尔驻华大使穆罕默德·杜希米、2021多哈世园会副秘书长贾迈勒·卡阿比、北京世园会执委会副秘书长彭红明以及部分阿拉伯国家驻华代表等出席活动。

穆罕默德·杜希米在致辞中表示，北京世园会取得了前所未有的成功，卡塔尔定能从中获取不少有益经验。他指出，卡塔尔“2030国家愿景规划”鼓励其向友好国家学习绿色生态城市发展理念，北京世园会为卡中双方在环境和气候变化等方面加强合作提供有力平台。他强调，在卡塔尔高温干燥的气候条件下种植花草树木并非易事，在卡塔尔领导人的关怀下，园林工作者们克服了种种困难，多哈绿化面积不断扩大。

作为2021年世界园艺博览会举办国，穆罕默德·杜希米大使向现场的中国园艺界代表、媒体以及游客等发出诚挚的参会邀请。

北京世园会执委会副秘书长彭红明在致辞中表示，卡塔尔展馆是北京世园会最具特色的国家展馆之一，深受游客喜爱。自开馆以来，卡塔尔馆举办了经贸洽谈、投资推介、旅游和文化表演等丰富多彩的活动，让观众体验和分享了卡塔尔的独特魅力。卡塔尔多哈将于2021年举办A1类世园会，充分展示卡塔尔独特的文化、历史、自然风貌以及景观植物等，让人们一睹沙漠绿洲的风采。

在活动现场，主办方通过大屏幕向观众展示了多哈世园会的会徽，展馆筹备情况以及设计理念等。多哈世园会副秘书长贾迈勒·卡阿比向人民网记者介绍，多哈世园会将于2021年10月拉开帷幕，届时将迎来80多个国家的300万游客。多哈世园会将聚焦可持续发展，向世界展示卡塔尔如何在沙漠环境中实现可持续发展。

“卡塔尔国家日”活动当天，热情洋溢的中东歌舞表演，美轮美奂的传统服饰展演，极具伊斯兰风情的“沙漠绿洲”展园，都让现场观众大饱眼福。

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