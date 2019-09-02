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在舌尖上体验中华文化之美

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“中国厨房”美食文化节开幕式。记者孙广勇 摄
“中国厨房”美食文化节开幕式。记者孙广勇 摄
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来源：人民网-国际频道  2019年09月02日10:34

人民网曼谷9月1日电（记者 孙广勇）清润的雨滴坠落在翠绿的叶子上，敲打出高高低低的音符，清新的空气里弥漫着川菜麻辣的香味。一群泰国学生手拿餐盘，围成一团，焦急地等待着即将出锅的美食。

在孔敬大学孔子学院，占地363平方米的“中国厨房”挤满了人，来自中国的厨师展示了精湛的厨艺，现场讲解传授经典川菜的制作方法，中国美食被现场烹制并呈献给来宾，让泰国人领略了“舌尖上的中国”。

“让泰国人民了解中华民族从古至今悠久的历史文明”

“肉很嫩、很香，一入口就能感受到多种香料的味道，中国美食，太棒了！”泰国学生蓬提边品尝边竖起大拇指，对中国美食赞不绝口。

八角、花椒、豆瓣酱、香醋、干辣椒等川菜必备的调料，和各种新鲜食材，经过中国大厨的烹饪，发生了神奇的化学反应，散发出阵阵诱人的香味。

大厨们的一招一式，于取、放、翻炒之间，拿捏分寸，权衡轻重，泰国观众一边观看制作过程，一边发出阵阵惊叹。他们不仅惊叹于大厨们娴熟的技艺，而且还惊叹于中国菜煎、炸、炝、炒、煮等丰富的烹饪方式。

品尝了中国大厨的手艺，来自孔敬职业技术学院的纳塔蓬跃跃欲试，他系上围裙，在中国厨师的指导下制作水煮肉片。成品一端出来，就被等待已久的泰国观众一抢而光。

“民以食为天”，不同民族和族群因受不同地域物产和文化信仰的影响，在漫长的历史发展过程中沉淀而成各自丰富多彩的饮食文化特色。中国驻孔敬总领事馆总领事廖俊云表示，中国厨房活动将与更多的泰国民众分享源远流长的中国美食文化，使其对中国传统文化有更进一步的认识和理解。

带队参加活动的孔敬职业技术学院教师诗丽婉告诉记者：“今天来的是烹饪专业一年级学生，学生们的味蕾被中华美食的味道深深俘获，在心里种下一颗中华美食的种子，非常期待亲自寻味中国，发现更丰富的中国味道。”

8月30日，“中国厨房”还来到孔敬大学广场上，来自中国西南大学、驻孔敬总领馆、孔敬大学和泰东北多所院校的美食摊位依次摆开，更有54种“药食同源”的食材药材展台、美食文化绘本展区、茶艺品尝区点缀其中。

开幕式一结束，观众们迫不及待地涌至各展台品尝体验，乐山钵钵鸡和糖醋排骨香气四溢，不过几分钟时间，摊位前循香而至的人们便排起了长龙；手工墨鱼馄饨，让人唇齿留香；麻辣的烧烤，鲜香的卤味，热腾腾的饺子，每个摊位前都被围得水泄不通。

在麻辣烫展位前，记者看到孔敬府副府尹汕迪也在兴致勃勃地品尝美食。他说：自从中国移民进入泰国，中华饮食文化就逐渐得到传播，“中国的饮食注重阴阳平衡，对身体很有好处，是泰国人民最喜欢的美食之一。‘中国厨房’活动使大家通过舌尖上的味觉，感受中国文化的博大精深。”

“了解中国文化，可以促进泰国人民与中国人民的的深度交流”

开启味觉盛宴，体验厨艺教学。乐赏古籍经典，共牵文化之缘。在“中国厨房”美食文化节中，除了让泰国民众了解中国饮食文化、学做和品尝中国佳肴外，还奉上了丰富多彩的文化大餐。

舞台上，孔院教师弹奏的古筝，行云流水，合奏的琵琶，又似珠落玉盘，令人陶醉。广场上，荣昌夏布、雕版印刷、古籍装帧等体验展台吸引了很多观众。孩子们手举着自己亲手用夏布做出的“格桑花”、“玫瑰花”，绽放的笑颜如花般美丽。在雕版印刷、活字印刷术的展位前，汕迪凝神屏气用宣纸拓印出清晰的“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”

这边是厨房美食飘香，另一边是文化讲座书香浓郁。中国文化体验中心举办了“中国古籍的牌记之美”的传统文化讲座，从牌记的起源、形状、内容和价值等方面让泰国同学们领略中国古籍的牌记之美。孔敬大学中文系三年级学生萨达育说：“中国古籍很难，而且有很多字体，例如隶书、草书、行书等，但从中能感受到中国文字的美。”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相交，文化交流是国和国之间进行交流的源头。“今天，对参加活动的泰国中小学生、大学生、孔敬府人民，乃至整个东北部来说都是件极为令人开心的事情。我们可以学习、了解到更多的中华民族传统文化。所有参加活动的人回去时，带走的都将是美好的回忆，”汕迪说。

随着“一带一路”倡议的不断推进，泰国汉语教学规模位居东盟各国之首，中泰两国教育合作交流也呈多层次广泛深入的发展态势，在泰国4.0国家发展战略中发挥越来越大的作用。孔敬大学孔子学院是泰国第一所孔子学院，由泰国孔敬大学和中国西南大学共建，已成立13年，两校联合为当地培养了数以千计的汉语及专业人才。孔敬大学孔子学院中方院长胡琳表示，此次活动让更多的泰国学生通过参与中国文化活动，进一步了解中国，亲身体验中华文化，发现中华文化独特的魅力。

“中泰一家亲”的传统友谊历久弥新，中泰关系呈现出全方位、宽领域、深层次、立体化的蓬勃发展格局。孔敬府府尹颂萨对本报记者说，泰国积极对接“一带一路”建设，孔敬府致力于打造湄公河流域贸易、投资、服务中心，将加强与中国的空中与陆路连接，包括开通直航、建设中泰铁路等，进一步深化与中国在经济文化等方面的合作。

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(责编：刘叶婷、徐祥丽)
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