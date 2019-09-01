“中国之友”辛德贝格雕像在丹麦揭幕

人民网奥胡斯8月31日电 8月31日，在纪念世界反法西斯战争、中国人民抗日战争74周年和庆祝中华人民共和国成立70周年之际，由南京市人民政府和哥本哈根中国文化中心联名赠送的“辛德贝格”雕像揭幕仪式，在奥胡斯市马瑟里斯堡纪念公园隆重举行。丹麦女王玛格丽特二世亲自为雕像揭幕。出席此活动的还有中国驻丹麦大使冯铁、哥本哈根中国文化中心主任张力及来自南京市人民政府的代表等。

此次活动是为了纪念辛德贝格在南京大屠杀期间庇护数以万中国人生命，记录并揭批日军罪行。

这尊《辛德贝格》人物雕像双臂舒展，敞开怀抱，打开了一扇和平之门，象征了中丹人民向往和平的心声，中丹友谊万古长青。

1937年12月到1938年3月，20多岁的贝恩哈尔·阿尔普·辛德贝格在南京江南水泥厂工作。在106个日夜里，辛德贝格为中国难民提供了庇护和救助。当年的中国人赞许他“见义勇为”，称他为“中国之友”。

习主席评价辛德贝格及其他国际友人“冒着风险，以各种方式保护南京民众，并记录下日本侵略者的残暴行径”。

在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆里，辛德贝格的相片静静的接受源源不断的中国人的敬仰目光。终于，在丹麦奥胡斯-辛德贝格的家乡，一座高大伟岸的铜像竖立在海边，鼓励着人们勿忘历史，珍惜和平。（王文）

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