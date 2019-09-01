中国电视剧《恋爱先生》赠播仪式在蒙古国举行

人民网乌兰巴托8月31日电（记者 霍文）由中国内蒙古自治区政府新闻办、中国驻蒙古国大使馆主办，中国内蒙古自治区广播电视台、蒙古国教育电视台联合承办，“感知中国·纪念中蒙建交70周年”系列活动之一，中国电视剧《恋爱先生》蒙文译制版赠播仪式8月31日在蒙古国乌兰巴托举行。

赠播仪式上，中国内蒙古自治区广播电视台和蒙古国教育电视台签约赠播协议，并向蒙古国教育电视台赠送中国电视剧《恋爱先生》蒙文译制版和授权证书。

中国电视剧《恋爱先生》由中国内蒙古自治区广播电视台译制，共45集。该剧通过讲述一对青年男女的恋爱故事，反映了当代中国家庭生活和情感世界，剧情轻松幽默，引发人们对现实生活的思考，使蒙古国观众更加深入了解中国老百姓的真实生活和真实、立体、全面的中国。

2014年，中国国家主席习近平访问蒙古国时，中蒙两国签署了一系列关于进一步加强影视剧制作、播放、交流等方面合作的协议。2015年，中国内蒙古广播电视台蒙古语卫视频道成立驻蒙古国影视剧译制工作室，负责落实中蒙两国相关合作项目。2016年，中国影视剧喀尔喀蒙古语译制中心在工作室基础上成立。中方5年内将向蒙方免费提供25部中国优秀影视剧译作，同时承担“丝绸之路影视桥工程”项目的实施。

据介绍，中国影视剧喀尔喀蒙古语译制中心目前成功译制36部、1603集中国优秀电视剧和4部电影，已在蒙古国23家主流媒体播出30部、1346集电视剧和2部电影，深受蒙古国观众喜爱。

中国内蒙古自治区党委宣传部副部长、内蒙古广播电视台党委书记、台长王雪峰、中国国家广播电视总局国际合作司副司长周继红、中国驻蒙古国大使馆文化参赞李薇、政治处主任顾一鸣、蒙古国通讯管理局局长青照日格、蒙古国教育电视台台长门德巴雅尔等中蒙两国嘉宾出席仪式。

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