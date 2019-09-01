“文明交流互鉴：蒙古文学研究与中国文学翻译新书发布会”在乌兰巴托成功举行

人民网乌兰巴托8月31日电（记者霍文）由北京大学蒙古学研究中心、蒙古国立大学社会科学学院亚洲研究室、蒙古国立大学孔子学院联合举办的“文明交流互鉴：蒙古文学研究与中国文学翻译新书发布会”在蒙古国立大学成功举行。

由中国外文出版发行事业局新星出版社资助出版的《深化文明交流互鉴，共建亚洲命运共同体——策·达木丁苏伦蒙古文学研究》在此间发布。这是北京大学蒙古学研究中心主任、中国首位达木丁苏伦奖章获得者王浩教授的专著。

同时发布的还有由蒙古国文化功勋奖章获得者、著名翻译家其米德策耶教授翻译，北京大学蒙古学研究中心姚克成教授校对完成的《孟子》。由蒙古国立大学社会科学学院亚洲研究室额格希格博士翻译，王浩教授校对的中国著名儿童文学家曹文轩的《火印》。这两部译作均是北京大学蒙古学研究中心主持完成的“一带一路引智项目----中国经典作品及现当代作品蒙译”。

发布会上，中国外文出版发行事业局副局长陆彩荣首先向蒙古国立大学副校长罗道依拉维萨勒赠予了《习近平谈治国理政》第一卷和《摆脱贫困》西里尔蒙古文版，并向蒙古国立大学、蒙古国科学院、中国驻蒙古使馆赠送了《深化文明交流互鉴，共建亚洲命运共同体----策·达木丁苏伦蒙古文学研究》西里尔蒙文版。

翻译是文明交流的载体，文明交流互鉴是推动人类社会进步和世界和平发展的重要动力。正如蒙古国著名学者达木丁苏伦所研究：文明交流互鉴是蒙古文化发展的源动力，正是因为在与多种文明交流中，蒙古文化不断吸收不同文化的因子，使自己不断得到丰富、更新和发展，才使得本民族文化发展到今天还具有强有力的生命力。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞李薇在致辞中说，本次发布会不仅是中蒙两国文明交流互鉴的重要体现，更是“一带一路”与“发展之路”对接的结果，也是中蒙教育界、出版界、翻译界的一件盛事，为中蒙建交70周年献上一份贺礼。她期待北京大学与蒙古国立大学积极合作，翻译出更多经典作品与学术专著，为增进两国民间沟通和理解，进一步促进两国的人文交流与发展发挥更大作用。

中国驻蒙古国大使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞高凤英、商务参赞宋学军、武官杨勋、政治处主任顾一鸣、中国外文出版社社长徐步、蒙古国文化功勋奖章获得者、著名汉学家、北京大学毕业生玛纳勒扎布女士等专家学者以及蒙古国立大学部分师生出席发布会。

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