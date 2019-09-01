中国医生让缅甸眼疾患者重见光明

人民网仰光8月31日电（记者李秉新）2019中国云南省赴缅甸“光明行”活动日前在缅甸仰光迪德谷瑞比恒眼科医院举行。云南省医疗队将在此次“光明行”活动中为200名白内障患者进行免费手术治疗，云南民间国际交流基金会为此次手术治疗提供所需药品和相关器械，并向医院捐资900万缅币以及价值740万缅币的医疗器械。

我国驻缅甸使馆杨守征参赞到场祝贺。他说，中国近年来在缅甸援建了杜庆芝医院、纳茂医院等2家“中缅友好医院”；已有10多家中国医疗和慈善机构在缅甸累计开展约30次“光明行”义诊活动，为当地6000多名患者带来光明，仅云南省医疗队从2016年以来就已为2419名白内障患者成功进行了手术治疗，为需要帮助的广大民众解决了实际困难。他表示，中方积极鼓励和支持中缅两国民间组织加强交流合作，促进两国民心相通，深化“胞波”友谊。

云南省民间国际友好交流基金会秘书长金晶感谢缅甸医学委员会以及仰光维萨卡基金会的大力支持，先后4次协助医疗队来缅开展“光明行”活动，让大批缅甸白内障患者重见光明。她表示，云南民间国际交流基金会未来将同云南医疗队一道继续来缅传递光明，传递友谊，传递爱心，传递亲情，让中缅两国“胞波”情谊深入民心。

医院方面负责人对此次“光明行”活动表示感谢，称中国发展了，但没有忘记我们这个邻居，已先后4此来帮助我们的病人，让他们摆脱病痛重见光明，对此，缅甸人民将铭记在心。

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