驻乌克兰大使驳斥博尔顿：美国不应要求乌克兰选边站队

人民网基辅8月31日电(记者 谭武军)8月30日，中国驻乌克兰大使杜伟举行记者招待会，对美国总统国家安全事务助理博尔顿访乌期间发表关于中国及中乌关系的错误言论予以驳斥。

杜伟指出，众所周知，美国正全世界到处向中国“泼脏水”，这次把“脏水”泼到基辅来了。中国和乌克兰既是传统友好国家，也是战略伙伴。多年来，中乌两国在平等互利基础上开展各领域务实合作，给两国人民带来了实实在在的好处。博尔顿对中乌军技合作表现出特殊兴趣，军技合作是中乌互利共赢务实合作的一个重要组成部分。乌克兰曾经辉煌的国防工业正面临困难时期，但这么多年来，美国对乌克兰国防工业既没有提供过像样的投资，也没有下过像样的订单，反过来还竭力阻挠乌方同其他国家开展正常军技合作。莫非美国真实的意图就是想让乌克兰国防工业自行消亡、好剪除竞争对手吗？就是想让大批乌克兰军工从业者流落街头、酿成社会动荡吗？

杜伟强调，博尔顿说中国窃取别国技术纯属污蔑。中国的科技进步，更多是依靠自主创新。华为的5G技术世界领先，这难道也是从美国偷来的？美国之所以在全世界疯狂打压华为，就是害怕华为强大的自主创新能力威胁到它在通信领域的垄断地位。中国在自主创新的同时，也和其它国家广泛开展科技创新合作，这种合作是在严格保护知识产权的基础上进行的。指责中国窃取别国技术根本站不住脚。“撒谎，欺骗，偷窃”，这不是中国人的爱好。

针对博尔顿对“一带一路”倡议说三道四，杜伟指出，“一带一路”是中国为当今世界提供的重要公共产品，正受到越来越多国家的欢迎，或许这就是博尔顿先生对“一带一路”醋意大发的原因。因为今天的美国，除了战争、动荡和混乱外，已经不能再为世界提供任何有益的公共产品。至于博尔顿指责中国借“一带一路”推行所谓“债务外交”，这更不值一驳。乌克兰外债的具体构成可以在乌克兰财政部网站查到，如果说乌克兰承受着债务压力，这个压力不是中国人给的；如果说乌克兰面临什么债务陷阱，这口井也不是中国人挖的。相反，乌克兰独立以来，中国政府向乌方提供了数十笔无偿援助。这些援助从不附加任何条件，而且主要用于民生领域。中国从来没有，将来也不会把贷款或援助作为施压工具，粗暴干涉乌克兰内政。

杜伟最后表示，选择什么样的外交政策和发展道路，是每个国家自己的权利。中国从来没有对乌克兰的内政外交说三道四，也从来没有要求乌克兰在中美之间选边站队。同样，美国也不应对乌克兰的内政外交横加干涉，也不应要求乌克兰在中美之间选边站队。前不久，法国总统马克龙在一次公开讲话中说，西方统治的时代正在终结。我们并不认为西方的时代正在终结，但一些西方政客带着傲慢与偏见、自以为是地对别国事务指手画脚的时代，确实应该终结，而且正在终结！乌克兰作为一个年轻的国家虽然独立只有28年，但作为一个古老民族已经存在上千年，乌克兰的人民有足够经验和智慧洞察天下大势，作出明智选择，不需要外来的教师爷指手画脚。中乌关系同样有悠久的渊源和坚实的基础，能够经受住任何来自外部的干扰破坏和挑拨离间，中方对中乌关系的未来充满信心！

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