习近平总书记著作西里尔蒙古文版首发式暨中蒙治国理政研讨会在乌兰巴托举行

本报乌兰巴托8月30日电 （记者霍文）为庆祝中蒙建交70周年，由中国国务院新闻办公室、蒙古国外交部、中国外文局、中国驻蒙古国大使馆主办的《习近平谈治国理政》第一卷、《摆脱贫困》西里尔蒙古文版首发式暨中蒙治国理政研讨会在蒙古国首都乌兰巴托举行。蒙古国总统巴特图勒嘎发来贺信。中宣部副部长蒋建国、中国驻蒙古国大使邢海明，蒙古国副总理恩赫图布辛、外交部长朝格特巴特尔、总统外事顾问特格希扎尔格勒、蒙古人民党书记巴特恩赫等260多名代表参会。

巴特图勒嘎总统在贺信中表示，习近平主席著作集中体现了他领导中国和中国人民在前进道路上积累的见解和经验。蒙中建立全面战略伙伴关系以来，两国关系和合作更加积极深入发展，两国人民友谊不断加深。祝愿中国在习近平主席的领导下，更加繁荣昌盛，取得更大成就。

蒋建国在致辞中指出，《习近平谈治国理政》第一卷和《摆脱贫困》两本著作，集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的脉络和实践源流，是了解中国发展道路、发展方向的权威读本。其中，关于人民至上、扶贫攻坚、改革开放、从严治党等精彩篇章，体现了习近平主席治国理政一以贯之的重要理念和方略。两本著作在蒙古国出版，是中蒙翻译界、出版界为中蒙建交70周年献上的一份厚礼，是两国开展治国理政经验交流的生动载体。

恩赫图布辛、巴特恩赫在致辞中说，《习近平谈治国理政》第一卷和《摆脱贫困》西里尔蒙古文版的翻译出版，将帮助蒙古国读者更好地认识中国的发展进步，加深两国人民的相互理解和相互欣赏，引领两国在“一带一路”等领域的务实合作。

邢海明在致辞中说，加强中蒙治国理政经验交流，是两国领导人达成的重要共识。习近平主席著作在蒙古国出版发行，必将有力促进两国文明交流互鉴，助力两国共同发展进步。

首发式上，双方嘉宾共同为新书揭幕，中方向蒙方政要赠送了两本著作。研讨会上，两国学者围绕生态文明建设、脱贫攻坚、构建人类命运共同体等主题展开深入交流，并发布联合研究成果。

8月30日至9月2日，中方还将在乌兰巴托举办“视听中国，全球播映”蒙古国启动暨《习近平治国方略：中国这五年》纪录片开播仪式、“感知中国”系列文化活动、桑斯尔项目高清电视信号开通暨宽带业务启动仪式等。

《 人民日报 》（ 2019年08月31日 01 版）

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