加国休伦湖畔最美小镇戈德里奇

北美五大湖是世界最大的淡水湖群，总面积24.56万平方千米。北美五大湖即苏必利尔湖、密歇根湖、休伦湖、伊利湖和安大略湖等五湖的总称，享有“北美大陆地中海”的美誉。五大湖中唯密歇根湖为美国独有，其余四湖均跨美、加两国。五大湖区景色秀丽、资源丰富、城镇密集，在美、加两国经济中占有重要地位。日前，我们来到五大湖中第二大湖——休伦湖畔，踏访了戈德里奇(Goderich)小镇，它是加国可停泊万吨货轮的重要湖港。

传说中被英女王称为“加拿大最美小镇”。8月5日一早，我们离开金卡丁南行，约半小时车程就到了另一个湖畔小镇戈德里奇。这座位于梅特兰河与休伦湖交汇处的安省西南部小镇，不仅是加国重要湖港之一，也是休伦县府所在地，更是拥有独特建筑、3个湖滩和醉人日落景色的旅游胜地。美国国家地理杂志把它列为世界最佳观赏落日的地点之一。坊间传说戈德里奇曾被英伊丽莎白女王称为“加拿大最美小镇”。这里居民仅有7600人，它像加国480万苏格兰裔居民占全国人口第三位一样，小镇的苏格兰裔人也占居民前三位。它和金卡丁小镇一样，也拥有浓浓的苏格兰风情，每年7-8月每周五傍晚，身着苏格兰裙装的风笛乐队会在湖滩奏响风笛音乐，让小镇居民和游客在悠扬的风笛乐中共赏西沉落日的美景。

小镇容貌楚楚动人。以休伦县法院为中心的八角广场宛若小镇的展台，呈“米”字形辐射的街道布局独具特色。度假旅馆、精品店、艺术画廊、风味餐厅、银行中心、警察局……散布在广场周边，建筑精美典雅，满目花团锦簇。法院前面有喷泉与雕塑，左侧建有一个别致的公众看台，摆有许多休闲座椅，看台右侧屹立着一个利用枯树刻成的古木雕像。八角广场就像古希腊牧歌式的“阿卡迪亚”，在此静坐观景，闲庭漫步，宛若置身于世外桃源，百年小镇诉说着自己的慢时光。广场的“永鸿”中餐馆，颇受游客欢迎，广场外环的帕特·凯文餐馆（Pat & Kevin）也受游客追寻，因其老板凯文（Kevin）是小镇镇长，他2008年从安省伦敦市迁居于此，6年后居然当上镇长，他的餐馆远近闻名。每逢周日广场农贸市场开张，农民的绿色食品令人爱不释手。

两个博物馆彰显文化底蕴。参观博物馆是了解一个地方、触摸其文化脉搏的最佳途经。休伦县历史博物馆（HURON COUNTY MUSEUM）和县监狱遗址展馆就设在这个小镇。休伦县博物馆位于八角广场不远处一座两层红楼内，它展出了从刀耕火种拓荒年代的原始农具、织布机到近代广泛应有的各类农机具。蒸汽火车头、插线电话交换机、铅字排版印刷及古旧胶卷相机等都是近代史展区的重要实物。在此看到了1913年导致多艘船只沉没与人员伤亡的大湖风暴等当地重大事件的实物与图片。盐矿始末引人关注，这里的盐矿位于休伦湖下530米，方圆达7平方千米，相当于地面上整个小镇的面积。盐矿发现于1866年，150多年来一直在开采，它是安省的古老产业。如今开采的食盐量累计逾1.5亿吨，年产盐725-900万吨，开采深度达549米。这里是加拿大Sifto公司戈德里奇盐矿所在地，自1867年开矿至今，尽管几易其主，生产从未间断。这里不仅生产食用盐，还生产道路除冰盐。丰富的展品、直观的展示，浓缩了历史变迁，让人对休伦县的悠久历史和发展历程有所了解。

加拿大国家历史遗址——休伦县历史监狱（Huron Historic Gaol）。高墙、铁窗、镣铐……这座八角形监狱建于1841年，直至1972年停用，已被列入加拿大国家历史遗址名录。3层监狱每层有几个监区，每区有面积约4平米的3间牢房，通常关押1名罪犯。狱内有餐厅、洗衣房、医务室与图书馆；3层设有临时法庭。楼外设有面积不小的放风场所。在相对隔离的延伸一翼有监狱长与狱卒的居室。这里是加拿大最后一次绞刑公开执行地。1869年12月7日，杀害父母的尼古拉斯.梅拉迪（Nicholas Melady）在此被公开执行绞刑，众多民众见证了加国历史上末次公开示众的绞刑。但非公开绞刑并未结束，1962年12月11日，在多伦多监狱对1名杀害狱警的罪犯执行的绞刑才是加国最后一次绞刑。

三个湖滩亮出小镇姿色。戈德里奇旅游资源丰富，3个湖滩和“一日观两次日落”是小镇的最大亮点。从岩盐码头沿湖左行，3个相连湖滩绵延两公里。主湖滩（Main Beach）沙滩平整、沙粒细腻，靠近盐矿码头，景色怡人；圣克里斯托弗湖滩（St Christopher’s Beach）湖水依然清澈见底，湖畔森林茂密，适于野餐休闲；末端的环形湖湾（Rotary Cove）小巧玲珑，设有儿童游乐场和数十种健身器材。三个湖滨对面均有攀爬步道供游客登顶，游客在湖滩观看日落之后，可立即从环形湖滩对面的189个台阶登顶再次观赏日落，享受“一日观两次日落”的乐趣。我们沿着连接3个湖滩、长达1.5公里的木栈道漫步，时而踏沙戏水，尽赏水天一色的湖景，时而观赏湖畔的花簇绿荫和历史悠久的红色火车站老建筑。踏沙长湖滩，万事皆释然，微风拂面爽，美景润心田。

古老景点尽显沧桑。小镇多个古老景点也是游客必到之处。一是格鲁吉亚风格的帕克庄园（Park House）。这座灰墙红窗框的3层楼房坐落在通向湖滨一条道路旁的高地上，是极具传奇色彩的小镇最古老的建筑。最初是经英国议会批准的加拿大特许私营土地开发公司首任专员托马斯.琼斯（Thomas Jones）夫妇的居所，房前的浓郁古树婆娑弄影，房后的典雅花园赏心悦目，阶梯步道直通湖畔，这里曾是当地最奢华的社交场所，人称“城堡”（Castle）。后转售一度成为铁路旅馆，现在改建为一家高档餐厅。位置优势使帕克庄园成为视野极佳的观景台，在此可俯视岩盐码头建筑群，湛蓝的休伦湖水映入眼帘。红顶灯塔是古老景点之二。它屹立于帕克庄园后花园悬崖边，是休伦湖加拿大一侧最早的灯塔，附近矗立着1913年五大湖区大风暴纪念碑，记载着毁坏19艘船只、夺去244条生命的悲惨往事。连接戈德里奇和圭尔夫（Guelph）两地的曼尼西唐桥（Menesetung Bridge）是古老景点之三。它原是建于1907年跨越梅特兰（Maitland）河的安省最长铁路桥，但1989年铁路被废弃，1992年改为步行桥，一直通往邓老虎历史步道（Tiger Dunlop Heritage Trail），在桥上可观赏梅特兰河的碧绿河水、两岸丛林和休伦湖的壮观美景。

戈德里奇小镇不仅景色优美，还有很多坊间佳话。这里是迪斯尼公司创始人华特.迪士尼家族的发轫地，其祖父在1845-1850年马铃薯大饥荒年代带全家从爱尔兰逃到休伦县域，其父曾在戈德里奇读高中。华特在一次回戈德里奇老宅访亲时，被小镇的八角广场诱发灵感，从而设计了美国迪斯尼乐园的中心城堡。诺贝尔文学奖获得者——加拿大当代女作家艾丽斯·芒罗也在此留下很多足迹。她和丈夫有个约定，即“不在家中谈工作”，因此，她常把远道的访客安排在离自家不远的戈德里奇下榻；她对帕克庄园餐厅喜爱有加，常在此接受记者访问，直至2013年她获诺贝尔奖之后，依然乐于在这家餐厅用餐。黄金季节的休伦湖，色彩生动，生机勃勃；湖畔沙滩绵软，森林茂密，历经沧桑的古老建筑颇富传奇色彩。加拿大人生活在风景中，真正的风景又在小镇，戈德里奇就是令人心动的最美小镇之一。(冯 霄/文 于世文/摄)

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