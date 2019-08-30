人民网东京8月29日电（李沐航 郑瑾）29日，以“开启新时代的新故事之门”为主题，由鸣凤堂国际青年影像节执行委员会主办、中国驻福冈总领事馆、RKB每日放送、中国电影导演协会后援的“第二届鸣凤堂国际青年影像节”在日本福冈举行。来自中、美、日等各国专业评审组以及相关院校师生代表500余人出席本届活动。

中国驻福冈总领事何振良、艾美奖获奖者靳羽西（电视节目主持人、制作人）、奥斯卡最佳原创音乐获奖者谭盾（当代古典音乐作曲家、指挥家）、日本株式会社鸣凤堂社长苏庆、北京电影学院视听传媒学院院长宿志刚、制片人黄澜、美术指导孙立金、南京书画院专职书法家许静、RKB每日放送株式会社董事岩熊正道以及业界知名人士参加了本次活动。

鸣凤堂国际青年影像节旨在扶植新时代青年影像人才的成长，促进国际影像交流与发展，用影像教育引领未来影像时代，将青年影像人的原创作品和媒介目光引向国际化舞台，为全媒体时代打造具有创造力的生力军及后备力量群体。而为了进一步激励和扶植年轻电影人实现自己的电影梦想，活动还特别为“鸣凤堂大奖”的获奖者颁发了100万日元奖金。

中国驻福冈总领事何振良首先对获奖者表示祝贺，希望通过大家的努力，共同打造好青年人影像平台，让这个平台不仅成为中日青年影像制作者的桥梁，也成为世界青年影像制作者沟通、交流的桥梁。

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