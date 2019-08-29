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中国文字丝路行——《汉字》国际巡展在巴黎开幕

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中国驻法国大使馆文化处一等秘书梁成喜在开幕式上致辞。记者刘玲玲 摄
中国驻法国大使馆文化处一等秘书梁成喜在开幕式上致辞。记者刘玲玲 摄
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来源：人民网-国际频道  2019年08月29日16:31

人民网巴黎8月29日电（记者刘玲玲） 28日晚，由中国侨联主办，河南省新闻办公室、河南省侨联、安阳市人民政府、中国文字博物馆、艺术与设计杂志社、海尧控股承办，安阳市侨联、法国《费加罗报》协办的“中国文字丝路行——《汉字》国际巡展”在巴黎举行开幕新闻发布会。中国驻法使馆文化处一等秘书梁成喜、安阳市人民政府副市长李长治、经济日报艺术与设计杂志社社长钱竹、法国《费加罗报》政论记者、历史学家布里赞·贝尔纳、法国人类博物馆副馆长克里斯托弗·克曼塔尔等嘉宾出席并致词。来自中法各界的百余人参加了开幕式。

据介绍，此次展出从一片甲骨惊天下开始，以系列文物展示汉字的演变，最后以数字时代下汉字的演变作为收尾，为大家呈现了一部完整的汉字编年史，引发中华文化与法国文化共鸣，架起了两国间的民心之桥，增进了两国人民之间的感情。

梁成喜在致辞中表示，汉字是中华民族的独有创造和文化遗产，承载了中华民族的文明与智慧，是世界文化的重要组成部分。以汉字为桥，世界了解了中国，中国认识了世界。2021年中法文化旅游年将启动。这次展览将开启一个新的窗口，让法国公众在神奇的汉字之旅中走近中国，进一步感知中国的悠久古老、繁荣发展和日新月异。

本次展览的参展设计师们所呈现的作品并不囿于单纯的字型外观，具有时代感、紧扣生活脉搏，并赋予汉字在当代时空下新的意义和联想，让观众从多个角度深入欣赏汉字的魅力。同时，展览注重文化与科技、传统与时尚、艺术与设计的结合，是面向法国的中国文化爱好者精心打造的文化艺术传播综合活动。

该巡展还将于9月20日在法国里昂证券交易宫举办。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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