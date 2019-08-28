第四届中非青年大联欢在京开幕

人民网北京8月28日电 （记者李琰 敬宜）27日，以“凝聚青春梦想，共创中非关系新时代”为主题的第四届中非青年大联欢在中国宋庆龄青少年科技文化中心开幕。本届大联欢由外交部主办，中国宋庆龄基金会、广东省政府承办。来自51个中非合作论坛非方成员的近百名青年代表、37名非洲驻华大使和使馆代表、非洲在华留学生代表以及中国青年代表近300人出席开幕式。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞在致辞中表示，去年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行，在中非关系史上具有里程碑意义。中非合作论坛北京峰会带来的各项成果给中非人民带来了实实在在的好处，为中非关系的发展注入了活力。中非双方携手合作、共同发展，将为壮大发展中国家力量、建设新型国际关系和构建人类命运共同体作出重要贡献。

外交部部长助理陈晓东表示，中非青年大联欢是中非合作论坛框架下青年交流的品牌活动，为中非青年加强交流、深化了解、相互学习、增进友谊提供了重要平台。青年交流合作在中非关系中占有重要地位。中非双方青年应增强使命感和责任感，主动对接“八大行动”，积极投身中非友好合作，为拓展中非人文交流、充实中非全面战略合作伙伴关系内涵不断注入新动力。

非洲联盟驻华代表处常驻代表拉赫曼塔拉·默罕默德·奥斯曼大使表示，在去年9月召开的中非合作论坛北京峰会上，青年成为非中合作伙伴关系的关注重点。加强青年之间的交流和往来成为非中领导人达成的重要共识。通过非中之间的紧密合作伙伴关系一定会助力推进《2063年议程》和可持续发展目标的实现。

津巴布韦民盟青年事务副书记里维斯·马图图作为非洲青年代表发言。他说，非中友谊源远流长，中国是非洲的重要伙伴。纵观全球，中国是真正关心非洲人民和非洲发展的国家。中国对非洲的尊重和帮助向全世界展示了真诚的非中合作伙伴关系。希望自己将来能够作为非中友好关系的使者，为推动非洲关系发展做出自己的贡献。

当天，非洲青年代表体验了印染、线装书、京剧、中医、陶瓷、雅乐等中国传统文化项目。来自埃及的汉娅参加了茶道体验课。她说自己非常喜欢中国文化，已经学习了一年中文，很荣幸能够参加中非青年大联欢并感受中国传统文化的魅力。

部分非洲青年代表还参加了中非青年可持续发展经验交流分享会，并在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心创空间进行了科技创新体验。

本届中非青年大联欢活动为期10天，先后在北京和广东两地进行参观交流。

(责编：刘叶婷、杨牧)