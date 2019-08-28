助力乡村振兴 贡献青春力量——2019年“青年创客挑战赛”在京举行

人民网北京8月28日电（记者 任皓宇）8月23至25日，由联合国开发计划署与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同主办的2019年“青年创客挑战赛”在北京举行。本届青年创客挑战赛的主题为乡村振兴，旨在鼓励青年人提出针对农村贫困、环境、教育、灾害管理等发展问题的创意解决方案，共同建设繁荣美丽的乡村。

据了解，本次挑战赛共收到来自全国各地116个青年创业项目的申请，经过层层筛选，共有32个团队共计72名选手进入到青年创客挑战赛中，其中有79%的选手拥有农村一线背景。乡村振兴，青年先行，青年创业者在为促进乡村可持续发展方面扮演着非常重要的角色，能为乡村振兴注入新动能。

在开幕式上，联合国开发计划署代理驻华代表戴文德重申了青年参与可持续发展的重要角色，他表示：“青年是实现可持续发展的核心力量，许多社会问题有待于他们来解决，他们是社会变革的推动者，尤其是对于中国这个拥有世界上第二大青年人口的国家。”

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保在致辞中表示，这次活动是“构建人类命运共同体，促进青少年参与可持续发展”创新示范项目重要产出成果之一，希望广大青年才俊能够通过比赛，为乡村振兴、促进可持续发展目标实现等方面献言献策，贡献青春力量，担当起新时代青年人的光荣使命。

项目路演阶段，各竞赛队伍对各自项目进行了精彩展示，创业导师分别进行点评，最终此次青年创客挑战赛一等奖由通过AI智能识别餐盘鼓励用户节俭食物的小程序 “光盘打卡”和致力于解决农村就业问题的互联网数字信息远程工作平台“醒世青”两个青年创业项目获得。“光盘打卡”是“成长组”的获胜队伍。“每年，全球有三分之一的粮食遭受损失或浪费。与此同时，九分之一的人还在挨饿。”队员柳济琛在发言中说到，“我们通过互联网+公益的创新模式，让光盘行动节约的食物变成爱心餐送给有需要的人，努力构建餐桌上的人类命运共同体。”“醒世青”作为“初创组”的获胜团队，致力于通过将人工智能中的数据标注环节引入乡村，解决乡村青年的就业问题，并借此为乡村现代职业教育赋能，实现乡村经济的可持续发展。

通过项目路演选拔出的2支优胜团队将有机会代表中国青年参加于2020年4月在马来西亚举办的亚太地区青年共创实验室峰会，与来自其他近20个国家和地区的优秀青年创业者共同探讨青年如何通过社会创新创业推动可持续发展目标的实现。

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)